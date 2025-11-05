Латвия планирует сократить помощь украинским беженцам: ставку делают на укрепление собственной обороны

Украинские беженцы, 500–600 которых ежемесячно прибывают в Латвию, и в дальнейшем будут получать начальную поддержку в этой стране. Однако программа долгосрочной поддержки будет пересмотрена уже с 2026 года.

Это подтвердила Даце Мейлия, представитель организации Gribu palīdzēt bēgļiem, а также Латвийского бюро Агентства ООН по делам беженцев. В эфире радио LSM+ она отметила, что все подробности плана еще не проработаны, однако финансирование изменится со вступлением в силу нового бюджета на следующий год.

Что стало причиной будущего сокращения поддержки?

Это связано с приоритетами Латвийской Республики, а именно наращиванием собственной обороны, что требует больше вложений.

Программа поддержки беженцев из Украины была создана в Латвии после начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в 2022 году.

Что именно может измениться?

Мейлия подчеркнула, что новоприбывшие (особенно из малозащищенных групп) обязательно будут иметь начальную господдержку от Риги.

Важный акцент будет сделан на изучении латышского языка, которое до сих пор часто организовывалось в виде отдельных проектов и с перерывами.

"Это необходимо продолжать", – уверена представительница Gribu palīdzēt bēgļiem.

Отвечая на вопрос о том, что изменилось в отношении латвийского общества к беженцам, Мейлия подчеркнула, что Латвия прошла долгий путь с 2015 года, когда беженцев в стране было мало.

"Сейчас значительно вырос опыт, а также вызовы, в частности поляризованное отношение общества к беженцам", – признала она.

