"КНДР учится на нашей войне": Буданов предупредил мир о серьёзной ошибке

Северная Корея использует опыт войны России против Украины для совершенствования собственного вооружения и развития армии. В то же время Пхеньян расширяет военное сотрудничество с Москвой и отправляет своих военных для участия в войне против Украины.

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КНДР также развивает производство ударных беспилотников и принимает на вооружение новые виды оружия, часть из которых имеет российское происхождение. Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов в интервью NewsForce.

КНДР использует опыт войны в Украине

По словам Буданова, Северная Корея не ограничивается поставками оружия и материалов в Россию. Пхеньян также направляет своих военных непосредственно для участия в войне против Украины.

В то же время КНДР использует полученный в ходе войны опыт для развития собственного военного потенциала и совершенствования вооружения.

"Северная Корея учится на нашей войне и вооружается. Мир должен видеть эту связь, пока есть время", – заявил Буданов.

Он отметил, что КНДР совершенствует вооружение с учётом опыта боевых действий в Украине. Кроме того, страна принимает на вооружение новые виды оружия, часть которых имеет российское происхождение.

Северная Корея производит ударные дроны

Отдельно Буданов обратил внимание на развитие беспилотных технологий в Северной Корее. По его словам, там уже наладили массовое производство ударных дронов одноразового использования.

"И это отнюдь не способствует стабильности в Корейском регионе. А когда видишь, как северокорейский режим так стремительно милитаризируется, естественно возникает вопрос: зачем? Прежде всего – чтобы быть готовым к активным боевым действиям в своём регионе", – подчеркнул он.

Буданов упомянул о ситуации между КНДР и Южной Кореей

Глава Офиса президента также упомянул недавний инцидент на линии разграничения между Северной и Южной Кореями.

По оценке Буданова, ситуация там постепенно обостряется. Он предположил, что возникновение определенного события-триггера может привести к неконтролируемым последствиям.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Северная Корея отправила в Россию от 30 до 50 тысяч военнослужащих. По его словам, российская сторона предоставила им возможность получить опыт реальных боевых действий и пройти подготовку, в частности в работе с беспилотниками.

Как сообщал OBOZ.UA, Национальная разведывательная служба Южной Кореи подсчитала, что около шести тысяч военных КНДР погибли или были ранены во время войны России против Украины. Речь идет о потерях среди северокорейских подразделений, действующих на территории РФ. Также в разведке указали на дальнейшее наращивание военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

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