'Неизбежный выбор': в КНДР отвергли призыв США к денуклеаризации и заговорили о 'балансе сил'

Постоянное представительство Северной Кореи при ООН в Вене 14 сентября опубликовало официальное заявление, в котором отвергло призывы США к денуклеаризации. Там заявили, что обладание ядерным оружием является неизбежным выбором КНДР для защиты суверенитета и обеспечения баланса сил в регионе.

Об этом сообщает ЦТАК. В заявлении Пхеньян обвинил США в политических провокациях и вмешательстве во внутренние дела страны, а также в наращивании собственных ядерных сил и распространении ядерного оружия, что, по мнению КНДР, создает серьезную угрозу глобальному миру.

Северная Корея подчеркнула, что ее ядерный арсенал является ключевым элементом обеспечения безопасности и стабильности на Корейском полуострове. Указано, что действия США, включая совместное использование ядерного оружия с неядерными государствами и передачу технологий, нарушают международные обязательства и подрывают систему нераспространения ядерного оружия. МАГАТЭ, которое не поддерживает официальных отношений с КНДР уже 30 лет, по утверждению Пхеньяна, не имеет права вмешиваться во внутренние дела страны.

В документе также подчеркивается, что ядерное оружие КНДР служит средством самообороны перед "постоянной угрозой со стороны США", и непрерывное наращивание сил сдерживания является единственным способом предотвратить ядерную войну на Корейском полуострове и в регионе в целом. КНДР заявила о намерении последовательно отвергать любые попытки изменить ее статус как ядерной державы и одновременно подтвердить свои обязательства как ответственной ядерной державы перед международным сообществом.

Как сообщал OBOZ.UA, северокорейский диктатор Ким Чен Ын анонсировал новую военную стратегию КНДР. Ее должны представить в скором времени. По словам Кима, новая доктрина будет направлена на одновременное развитие как ядерных, так и обычных вооруженных сил Северной Кореи.

