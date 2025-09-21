Китайскую журналистку, которая первой сообщила о вспышке COVID-19, снова отправили в тюрьму: что случилось

42-летнюю китайскую журналистку Чжан Чжань, которую приговорили четырем годам тюрьмы за документирование начала коронавирусной пандемии в КНР, снова посадили за решетку на четыре года. Суд огласил новый приговор в пятницу, 19 сентября.

В декабре 2020 года ее обвинили в "разжигании ссор и провоцировании беспорядков". Эту же статью судьи применили для обоснования ее нового срока, передает Reuters.

Кто такая Чжан Чжань

Чжан Чжань – китайская журналистка и бывшая юристка. В 2019 году она отправилась из Шанхая в Ухань, чтобы рассказать миру о реальной ситуации с пандемией COVID-19 в ее тогдашнем эпицентре. Она фиксировала переполненные больницы и пустые улицы, Институт вирусологии в Ухане, крематории (которые, по ее словам, работали день и ночь, хотя государственные СМИ утверждали о контролируемой ситуации).

Чжан Чжань называют журналисткой, которая первая сообщила о пандемии.

Правозащитники из Chinese Human Rights Defenders зафиксировали исчезновение женщины 14 мая 2020 года. Позже стало известно, что ее задержала полиция и перевезла обратно в Шанхай.

Журналистка подверглась пыткам, ее круглосуточно держали в наручниках в течение трех месяцев. В конце июня женщина объявила голодовку, однако китайские "правоохранители" начали принудительно кормить ее через трубку.

Китаянка вышла из тюрьмы в мае 2024 года. Спустя всего три месяца ее снова задержали, в конечном итоге официально арестовали и перевели в центр заключения Пудун в Шанхае. Суд состоялся только в декабре 2025-го.

Заключение журналистки – очередное нарушение свободы слова в КНР

Международная группа по защите свободы прессы, известная по французской аббревиатуре RSF, призвала мировое сообщество надавить на Пекин, чтобы добиться немедленного освобождения Чжан Чжань.

"Ее следует чествовать во всем мире как "героиню информации", а не держать в жестоких тюремных условиях. Ее мучения и преследования должны прекратиться", – заявила Александра Беляковска, менеджер по правозащитной деятельности RSF в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По данным RSF, приговор, вынесенный 19 сентября, последовал за публикациями журналистки о нарушениях прав человека в Китае.

Ее бывший адвокат Жэнь Цюаньню сообщил, что новые обвинения основаны на комментариях на зарубежных сайтах.

Власти Китая никогда публично не уточняли, за какие действия судили Чжан Чжань.

"Это уже второй раз, когда Чжан Чжань предстает перед судом по безосновательным обвинениям, что является вопиющим актом преследования за ее журналистскую деятельность. Китайские власти должны положить конец произвольным задержаниям, снять все обвинения и немедленно освободить ее", – возмутился Бе Ли И, директор Азиатско-Тихоокеанского региона нью-йоркского Комитета по защите журналистов.

По данным организации "Репортеры без границ", в Китае находится самая большая в мире тюрьма для журналистов, где удерживаются как минимум 124 сотрудника СМИ.

В индексе свободы прессы за 2025 год, составленном "Репортерами без границ", КНР занимает 178-е место из 180.

Как писал OBOZ.UA, тем временем в Соединенных Штатах журналистов будуть пускать в здание Пентагона только после согласия на запрет публикации определенной информации. Это самые жесткие ограничения для медиа со стороны Министерства обороны США за последние годы. Новые правила вступят в действие уже в течение нескольких недель.

