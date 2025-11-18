Китай расширяет полигон для ядерных испытаний: в WP объяснили, что это значит

Китай стремительно расширяет ядерный полигон на фоне возрождения напряженности времен холодной войны. Пекин планирует существенно модернизировать стратегические вооруженные силы к 2030 году.

Видео дня

Также расширение полигонов для ядерных испытаний свидетельствует о попытках КНР догнать США в развитии ядерного оружия. Об этом говорится в материале The Washington Post.

Возвращение к холодной войне

Планомерное расширение удаленного ядерного комплекса Пекина указывает на годы подготовки к возможному возвращению к испытаниям оружия времен холодной войны. Заявление президента США Дональда Трампа в этом месяце о том, что Штаты возобновят испытания ядерного оружия на "равной основе" с другими странами, намекает на проведение секретных испытаний Пекином и Москвой.

В то время как Москва поспешила предложить возобновить собственную программу испытаний ядерного оружия, Пекин в основном хранил молчание. Однако в отдалённых пустынях западного Китая Народно-освободительная армия Китая уже давно готовится именно к такой угрозе.

Спутниковые снимки и анализ экспертов показывают, что на крайнем западе Синьцзяна Китай быстро расширяет исторический ядерный полигон, где в 1964 году было проведено первое испытание атомной бомбы. Вооруженные силы страны тайно прорыли новые туннели, взрывные камеры и построили вспомогательные сооружения, которые, по словам исследователей, указывают на подготовку к ядерным испытаниям.

Хотя ядерная программа Китая на несколько лет отстает от программ России и США, аналитики утверждают, что именно это различие может быть движущей силой явного расширения испытательных полигонов.

Также некоторые эксперты уверены, что за стремлением Китая расширить свой ядерный арсенал – третий по величине в мире – стоит более масштабная стратегия Си Цзиньпина по модернизации вооруженных сил страны к 2030 году и достижению вооруженных сил мирового уровня к середине столетия.

Сколько всего ядерных боеголовок у Китая

По данным независимого анализа Стокгольмского международного института исследований проблем мира, арсенал Китая, в настоящее время насчитывающий около 600 боеголовок. Более того, ядерный арсенал Китая растет быстрее, чем у любой другой страны, примерно на 100 новых боеголовок в год с 2023 года.

Из общего мирового запаса, оцениваемого в 12 241 боеголовку в январе 2025 года, около 9614 находились на военных складах для потенциального использования. По оценкам экспертов, 3912 из этих боеголовок были развернуты с ракетами и самолетами, а остальные находились в хранилищах. Около 2100 развернутых боеголовок содержались в состоянии высокой боевой готовности на баллистических ракетах. Почти все эти боеголовки принадлежали России или США, но теперь Китай может хранить некоторые боеголовки на ракетах в мирное время.

Наряду с Китаем Индия также расширила свой ядерный арсенал в 2024 году и продолжила разрабатывать новые типы систем доставки ядерного оружия. Новые контейнерные ракеты Индии, которые можно перевозить с сопряженными боеголовками, могут быть способны нести ядерные боеголовки в мирное время и, возможно, даже несколько боеголовок на каждой ракете. Пакистан также продолжил разрабатывать новые системы доставки и накапливать уран в 2024 году, что позволяет предположить, что его ядерный арсенал может расшириться в течение ближайшего десятилетия.

Союзник России в войне против Украины, КНДР, продолжает отдавать приоритет своей военной ядерной программе как центральному элементу стратегии национальной безопасности. По оценкам SIPRI, в настоящее время Северная Корея собрала около 50 боеголовок, обладает достаточным количеством урана для производства еще до 40 боеголовок и ускоряет производство необходимого материала. Кроме того, Северная Корея находится на заключительной стадии разработки тактического ядерного оружия.

Напомним, в США провели испытания термоядерной бомбы B61-12, но без использования ядерного боевого заряда. Запуск бомбы осуществил истребитель F-35A. Бомбу протестировали на испытательном полигоне Тонопа в штате Невада при поддержке авиастроительной базы Хилл.

Как сообщал OBOZ.UA, Соединенные Штаты Америки и Россия являются обладателями наибольших запасов ядерных боеголовок, количество которых исчисляется тысячами. В случае прямой ядерной войны между этими странами последствия могут быть фатальными для всей планеты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!