Карни: Канада выделяет $1 млрд на поставку дронов, боеприпасов и бронетехники Украине

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Канада выделяет $1 млрд на новую программу военной помощи Украине. Этот пакет помощи будет направлен на поставку дронов, боеприпасов и бронетехники.

Канадский премьер подчеркну, что эти средства нужны для усиления оборонных возможностей Украины в условиях войны против РФ. Об этом Карни заявил во время торжественных мероприятиях ко Дню Независимости Украины.

Детали пакета помощи

Согласно заявлению премьер-министра Карни, значительная часть средств пойдет на закупку различных типов беспилотных летательных аппаратов, которые критически важны для ведения войны. Финансирование также покроет поставку боеприпасов, в том числе артиллерийских снарядов, что поможет Украине поддерживать интенсивность боевых действий.

Кроме того, в рамках пакета будут переданы бронированные транспортные средства для украинских войск. Вместе с этим Канада обещает предоставлять десятки миллионов на экстренную медицинскую помощь и создание бомбоубежищ в Украине.

"На саммите G7 в июне Канада пообещала дополнительные 2 млрд долларов военной помощи. Сегодня я с гордостью объявляю, что более 1 млрд из этой суммы будет направлено на усиление вашего арсенала вооружения", – отметил Карни.

Что предшествовало

Канадский премьер-министр Марк Карни занимает твердую позицию по Украине, осуждая российскую агрессию и обещая постоянную поддержку. Политик неоднократно говорил, что Канада всегда будет стоять в солидарности с Украиной. Он подчеркивает, что Канада будет рядом с Украиной на каждом шагу в борьбе за защиту суверенитета страны.

Канада уже предоставила значительную военную и финансовую помощь. На саммите G7 было обещано дополнительно 2 миллиарда долларов на военные нужды Украины. Также Канада участвует в тренировочной миссии Unifier и подготовила уже десятки тысяч украинских военных.

Напомним, Норвегия выделяет примерно семь миллиардов норвежских крон (почти $696 млн) на противовоздушную оборону Украины. Системы будут доставлены украинским силам из Германии.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу Украине 3350 дальнобойных авиаракет ERAM. Они должны прибыть примерно через шесть недель, однако окончательное решение – за Пентагоном.

