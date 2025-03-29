Израиль начал наземное наступление на юге сектора Газа с целью расширения буферной зоны

Армия обороны Израиля в субботу, 29 марта, расширила военные действия в секторе Газа. В частности, начато наземное наступление в южной части палестинского анклава.

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Как отмечают в ЦАХАЛ, израильские войска вошли в район аль-Дженина в городе Рафах. В ходе операции были уничтожены объекты инфраструктуры террористической группировки ХАМАС в этом районе.

Наступление предпринято "в рамках усилий по расширению буферной зоны" вдоль границ сектора Газа, подчеркивают израильские военные.

По их словам, отдельно были совершены "десятки авиаударов" по целям, которые также принадлежали группировкам ХАМАС и "Палестинский исламский джихад".

Среди пораженных целей были склады оружия, ракетные установки и здания, которые, по данным ЦАХАЛ, использовались террористами.

Армия обороны Израиля также сообщила о ликвидации неопределенного количества боевиков ХАМАС, "в том числе ответственных за минометные обстрелы Израиля" в последнее время.

"ЦАХАЛ и Шин Бет продолжают авиаудары по целям указанных террористических организаций по всему сектору Газа", - заверили израильские военные.

Как сообщал OBOZ.UA, Армия обороны Израиля уже разработала план полной ликвидации террористической группировки ХАМАС, которая контролирует сектор Газа. Он состоит в том, что несколько дивизий ЦАХАЛ захватят Газу, а ее двухмиллионное население заставят переселиться в гуманитарную зону вдоль побережья Средиземного моря.

Напомним, что второй этап перемирия между ХАМАС и Израилем не вступил в силу и дополнительные переговоры не привели к результату. Поэтому в ночь на 18 марта воины ЦАХАЛ возобновили операцию против террористов в секторе Газа.

Эти удары нарушили перемирие, продолжавшееся почти два месяца после 15 месяцев непрерывных боев. Власти Израиля назвали военное давление на ХАМАС "необходимым условием для дальнейшего освобождения израильтян".

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