Израиль разработал план полной ликвидации ХАМАС и установления контроля над сектором Газа – FT

Армия обороны Израиля разработала план полной ликвидации террористической группировки ХАМАС, которая контролирует сектор Газа. Он состоит в том, что несколько дивизий ЦАХАЛ захватят Газу, а ее двухмиллионное население заставят переселиться в гуманитарную зону вдоль побережья Средиземного моря

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Об этом пишет Financial Times с ссылкой на информированные источники. Собеседники журналистов говорят, что план операции был разработан новым начальником штаба Армии обороны Израиля при неофициальной поддержке ультраправых министров, которые давно требуют более радикальной борьбы с боевиками.

По их словам, создание такого плана стало возможным после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Администрация бывшего президента Джо Байдена выступала против оккупации Газы.

"Предыдущая администрация хотела, чтобы мы закончили войну. Трамп хочет, чтобы мы выиграли войну. Существует наивысший американский интерес в победе над ХАМАС", – сказал один из израильских чиновников.

Разработанный план предусматривает, что ЦАХАЛ задействует несколько боевых дивизий, которые реализуют повторное вторжение в сектор Газы и возьмут территории под контроль.

Население анклава (2,2 миллиона человек) переместят в "гуманитарную зону" вдоль побережья Средиземного моря. Многое будет зависеть от продовольственной помощи. В Израиле ищут способы распределения помощи, которые сделают невозможным получение выгоды боевиками. Уже якобы подсчитано, сколько калорий нужно каждому палестинцу.

Израильские чиновники отметили FT, что военные будут управлять Сектором Газа и это фактически будет означать повторную оккупацию этой территории. Израиль захватил анклав во время войны 1967 года и контролировал его в течение почти четырех десятилетий до 2005 года.

Журналисты также пишут, что речь идет о совсем другом виде войны. Раннее израильские военные проводили интенсивные боевые действия и рейды в разные районы полосы, чтобы искоренить остатки боевиков, а затем выходили.

Теперь же, по словам одного из резервистов, есть приказ готовиться к нескольким месяцам боевых действий, которые включают в себя "борьбу, победу и управление".

"Однако военные аналитики говорят, что непонятно, сможет ли ЦАХАЛ достичь этих целей за несколько месяцев, учитывая истощение имеющихся сил и необходимость развертывания, как они говорят, по меньшей мере четырех дивизий боевых солдат", – отмечает FT.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабинет безопасности Израиля одобрил план по отделению 13 еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан от соседних общин, тем самым превратив их в 13 независимых поселений. Израиль планирует распространить свой суверенитет на эти территории.

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