Израиль консультировался с Трампом по поводу последней атаки на сектор Газа

Израиль 18 марта нанес массированные удары по сектору Газа. Перед этим израильские власти провели консультации с президентом США Дональдом Трампом.

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Об этом в эфире Fox News заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Атака Израиля стала первой за время почти двухмесячного перемирия в противостоянии с ХАМАС.

Перед массированными ударами по сектору Газа 18 марта Израиль консультировался с Трампом.

"Трамп четко дал понять, что ХАМАС, хуситы, Иран – все те, кто стремится терроризировать не только Израиль, но и США, – увидят цену, которую придется заплатить, и весь ад вырвется на свободу", – заявила Левитт.

Она также подчеркнула, что Иран и "иранские марионетки" – йеменские хуситы, "Хезболла" и ХАМАС – должны серьезно воспринимать заявления Трампа о том, что он "не боится защищать законопослушных людей и стоять на страже США и Израиля".

Между тем издание Al Jazeera со ссылкой на собственные источники в медицинских службах утверждает, что в результате возобновления ударов по сектору Газа погибли "по меньшей мере 342 палестинца". Согласно заявлению министерства здравоохранения Газы, среди погибших есть дети. А в ХАМАС заявили, что рассматривают удары Израиля как "одностороннюю отмену перемирия", и намекнули, что из-за этого остающихся в неволе заложников ждет "неизвестная судьба".

Напомним, 18 марта Израиль возобновил удары по объектам ХАМАС в секторе Газа после двух месяцев перемирия. Возобновление бомбежек там объяснили отказом боевиков от дальнейшего возвращения заложников.

Перемирие между Израилем и ХАМАС начало действовать с 19 января 2025 года. Предполагалось, что оно будет состоять из трех этапов. Первый – единственный из трех, который начали реализовывать, – предполагал полное прекращение огня, вывод израильских войск из густонаселенных районов Газы и освобождение части заложников.

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