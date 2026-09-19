Избран новый глава Военного комитета НАТО: что о нем известно

В субботу, 19 сентября, в Копенгагене состоялось голосование, в ходе которого был избран новый глава Военного комитета НАТО. Им станет немецкий генерал Карстен Бройер, который в настоящее время занимает должность генерального инспектора Бундесвера (это высшая военная должность в вооруженных силах Германии).

Видео дня

Об этом сообщает DPA International. Бройер начнет исполнять обязанности главы Военного комитета НАТО в июле 2027 года, сменив на этом посту итальянского адмирала Джузеппе Каво Драгоне.

Бройер обошел начальницу Штаба обороны Канады генерала Дженни Кариньян, которая могла бы стать первой женщиной во главе Военного комитета Альянса. Ранее Кариньян стала первой женщиной-командиром боевого отряда, а в июле 2024 года официально возглавила Вооруженные силы Канады в качестве начальника Штаба обороны.

Карстен Бройер поблагодарил своих коллег "за доверие, которое они ему оказали".

"Поддержка начальников штабов обороны наших союзников по НАТО очень важна для меня. Альянс сталкивается с серьезными вызовами – для нашей безопасности и мира в Европе и за ее пределами", – сказал он.

Бройер является 17-м и действующим генеральным инспектором Бундесвера. До назначения на эту должность он был первым командующим Командованием внутренней обороны Бундесвера, а также известен своей ролью командующего оперативной группой COVID-19. Бройер занимал должности командующего Территориальным командованием Бундесвера, 37-й бронепехотной бригады и 12-го танкового зенитно-артиллерийского батальона.

Чем будет заниматься Бройер в НАТО

Глава Военного комитета считается, наряду с Верховным главнокомандующим ОВС НАТО в Европе (SACEUR), одной из самых влиятельных военных фигур НАТО. Его задачей будет объединять точки зрения всех государств-членов и предоставлять Альянсу содержательные военные консультации.

Он является главным военным советником генерального секретаря и выполняет роль связующего звена, через которое совместные рекомендации начальников штабов обороны всех союзников НАТО передаются в политические органы альянса, принимающие решения.

Глава Военного комитета также передает директивы и указания Комитета стратегическим командующим НАТО и генеральному директору Международного военного штаба Альянса.

"Я с высочайшим уважением отношусь к этой ответственности и с нетерпением жду возможности взять на себя эту сложную и важную роль и нести ответственность за мир и свободу в рамках нашего Альянса вместе с нашими союзниками", – сказал Бройер.

Последним немцем, занимавшим эту должность, был генерал Харальд Куят. Он возглавлял Военный комитет с июля 2002 года по июнь 2005 года.

Избрание Бройера также рассматривается в Альянсе как признание значительного вклада Германии в укрепление европейского оборонного потенциала в последнее время. Согласно данным ФРГ, Германия в настоящее время занимает первое место в Европе по расходам на оборону в размере около 125 миллиардов евро (143,5 миллиарда долларов).

С этого года Германия также занимает больше руководящих постов в военной командной структуре Альянса, чем Соединенные Штаты Америки.

Как сообщал OBOZ.UA, быстрые изменения на поле боя в Украине создают для НАТО риск отставания от новых тактик и технологий. В то время как украинские военные могут адаптироваться к новым условиям за считанные недели, разработка и закупка вооружений в странах Альянса занимает годы. Среди ключевых вызовов – стремительное развитие дронов, уязвимость традиционной техники и нехватка современных систем ПВО и ПРО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!