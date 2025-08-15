УкраїнськаУКР
русскийРУС

Из-за внезапного ливня в Гималаях погибли 46 человек

Михаил Левакин
Новости. Мир
1 минута
783
Из-за внезапного ливня в Гималаях погибли 46 человек

По меньшей мере 46 человек погибли и более 200 считаются пропавшими без вести в результате внезапного сильного ливня в индийском Кашмире. Это уже второй такой случай непогоды в Гималаях чуть больше чем за неделю.

Видео дня

Инцидент произошел в Часоте округа Киштвар, передают местные массмедиа. Это место остановки на популярном паломническом маршруте.

Местное телевидение показало, как люди плачут от страха, когда вода затапливает деревню.

Video Preview

Местный чиновник сообщил Reuters, что наводнение смыло уличную кухню и пункт охраны, установленные в деревне, остановке на паломническом маршруте к храму Мачайл Мата. По его словам,"большое количество паломников собралось на обед, и их смыло".

Из-за внезапного ливня в Гималаях погибли 46 человек

Мачайл ятра – это популярное паломничество к высокогорному гималайскому святилищу Мачайл Мата, одному из проявлений богини Дурги, и паломники направляются к храму из Часоты, где заканчивается транспортное движение.

Из-за внезапного ливня в Гималаях погибли 46 человек

Трагедия произошла чуть больше чем через неделю после того, как сильное наводнение и оползень поглотили целую деревню в гималайском штате Уттаракханд.

Как сообщал OBOZ.UA, город Нетешин Хмельницкой области в конце июля также пострадал от непогоды. Из-за очень сильного ливня затопило практически все улицы, также в городе пропадала электроэнергия. На некоторых участках воды было по пояс.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!