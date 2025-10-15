Итальянский суд отказался выдавать Германии украинца, которого обвиняют в подрыве 'Северных потоков': подробности дела

В Италии кассационный суд отменил решение о выдаче Германии украинца Сергея Кузнецова. Его подозревают в координации подрыва газопроводов "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года.

Видео дня

Об этом пишет агентство ANSA. Отмечается, что это дело пересмотрит новая коллегия.

Кузнецова арестовали по европейскому ордеру. Его задержали 21 августа в районе Римини по обвинению в саботаже газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

На заседании генеральная прокуратура попросила суд принять аргумент защиты адвоката Николо Канестрини, о том, что имела место "неправильная правовая квалификация фактов, лежащих в основе европейского ордера на арест".

Кассационный суд, который является высшим судебным органом Италии, поддержал этот аргумент защиты и принял решение пересмотреть возможность экстрадиции Кузнецова.

Что предшествовало

В Италии по международному ордеру на арест, выданному немецкой прокуратурой, задержали бывшего украинского офицера Сергея Кузнецова, которого подозревают в организации взрывов на "Северном потоке".

Сам задержанный отверг все обвинения и заявил об отказе от выдачи Германии.

Как утверждается в ордере на арест, Кузнецов мог руководить командой диверсантов, которые заложили взрывные устройства на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в районе острова Борнхольм в Балтийском море в сентябре 2022 года.

В прокуратуре ФРГ заявили, что подозреваемый и его предполагаемые сообщники использовали парусную яхту, арендованную у немецкой компании через посредников по поддельным документам.

Ему инкриминируют "антиконституционный саботаж", "умышленное причинение взрыва взрывчатых веществ" и "разрушение зданий".

Задержанному по законам Германии грозит до 15 лет лишения свободы.

В Польше в конце сентября задержали еще одного украинца – Владимира Журавлева, по подозрению в причастности к подрыву "Северных потоков". Сейчас решается вопрос о его экстрадиции.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава не заинтересована выдавать украинца, экстрадиции которого добивается Германия. По словам Туска, это не соответствует национальным интересам Польши. А российский газопровод был построен вопреки важнейшим интересам всей Европы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!