Истребители НАТО начали патрулировать небо над Польшей

Британские истребители Eurofighter начали патрулировать небо над Польшей в рамках миссии НАТО "Восточный страж" (Eastern Sentry). Действия союзников направлены на укрепление обороны западного альянса после вторжения российского беспилотника в польское воздушное пространство.

После патрулирования самолеты были возвращены на авиабазу в Великобритании. Об этом сообщает Reuters.

Восточный страж

Британское правительство заявило, что миссия по патрулированию неба над Польшей направлена на укрепление обороны западного альянса после вторжения российских беспилотников. Министр обороны Джон Хили заявил, что миссия, о которой правительство Великобритании объявило сразу после вторжений БПЛА в воздушное пространство Польши, посылает "четкий сигнал о том, что воздушное пространство НАТО будет защищено".

В заявлении говорится, что два самолета Eurofighter Королевских ВВС вылетели 19 сентября с британской военной базы на востоке Англии для патрулирования польского неба, а также сдерживания и защиты от воздушных угроз со стороны России, включая беспилотники. В заявлении также говорится, что рано утром 20 сентября они благополучно вернулись в Великобританию.

Британское правительство заявило, что это стало ответом на "самое существенное нарушение" воздушного пространства НАТО диктатором России Путиным с момента его незаконной полномасштабной войны в Украине.

Начальник штаба ВВС главный маршал авиации Харв Смит заявил, что британские самолеты присоединились к союзникам на восточном фланге НАТО, добавив, что Британия "готова проецировать воздушную мощь на большие расстояния".

Что предшествовало

Миссия Великобритании над Польшей проходит на фоне обострения напряженности в других странах Европы. В частности, член НАТО Эстония заявила, что три российских военных самолета МиГ-31 нарушили ее воздушное пространство на 12 минут, совершив "беспрецедентно наглое" вторжение. Министр обороны Британии осудил это, заявив, что "последние безрассудные и опасные действия России являются третьим нарушением воздушного пространства НАТО за последние дни".

Напомним, российские дроны во время атак на Украину неоднократно залетали на территорию Польши и Румынии. В ночь на 10 сентября в польское воздушное пространство вторглись два десятка БПЛА России, четыре из них были сбиты.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Чехии Петр Павел заявил, что провокации России и неоднократные нарушения ею воздушного пространства НАТО являются крайне безответственными с ее стороны. Страны-члены Альянса должны адекватно реагировать на нарушения правил, в том числе военным путем, а именно сбивать самолеты, которые заходят в их пространство.

