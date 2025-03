Используют обострения между США и Европой: в ISW заявили, что РФ готовится к войне с Западом

Кремль продолжает распространять фальшивый нарратив о том, что страны-члены Европейского Союза и Украина стремятся затянуть и усилить войну. Так Россия стремится убедить, что они пытаются отвлекать его внимание от долгосрочной подготовки к войне с Западом.

Об этом сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Там указали, как, прикрываясь ложью, страна-агрессор не перестает готовиться воевать не только с Украиной.

Отмечается, что на днях спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова выдала мнение Кремля о саммите Евросоюза, охарактеризовав его инициативы по увеличению военных расходов и финансовой помощи Украине как "умышленное разжигание" эскалации между Западом и Россией. Она описала ЕС как "милитаризованный союз", который "одержим" задачей стратегического поражения РФ. Также заявила, что ЕС играет в "опасные геополитические игры" и "оттягивает" возможность переговоров по прекращению войны.

"Комментарии Захаровой игнорируют длительные усилия Кремля сплотить внутреннюю поддержку войны в Украине и оправдывают долгосрочные усилия России милитаризовать свое общество, утверждая, что страна ведет прокси-войну с Западом в Украине и должна готовиться к предстоящей войне с Западом", – отметили в ISW.

По словам аналитиков, сегодняшние усилия России укрепить группировку сил в Беларуси, расширить свой военный потенциал и милитаризовать свое общество в долгосрочной перспективе как раз отражают ее подготовку к потенциальной будущей войне с НАТО.

На территории Республики Беларусь россияне еще в конце августа 2021 года развернули несколько систем противовоздушной обороны С-300, в сентябре того же года – войска воздушно-космических сил. С тех пор РФ продолжала наращивать свое присутствие в Беларуси.

В ISW напомнили, что Россия и Беларусь постоянно использовали Договор о создании Союзного государства для углубления своих двусторонних военных соглашений. В ноябре 2024-го Кремль обновил свою ядерную доктрину, чтобы расширить ядерный "зонтик", накрыв ею Беларусь, и прямо заявил, что Россия может применить расположенное там тактическое ядерное оружие "в случае агрессии против Беларуси".

"Россия принимает участие в значительных усилиях по реструктуризации вооруженных сил, военной промышленности и гибридной войны, которые подчеркивают усилия России подготовиться к предстоящему конфликту с Западом и, возможно, начать его", – подчеркнули аналитики.

Они добавили, что экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу еще в марте 2023 года объявил о плане создать 14 новых военных дивизий, демонстрируя четкое намерение России расширить свою армию в ближайшие годы.

Сегодня Россия пытается построить долгосрочный боевой потенциал, расширяя и национализируя свою оборонно-промышленную базу. Различные европейские правоохранительные органы и власти указывают на доказательства длительных усилий агрессора по ведению гибридной войны по всей Европе в течение большей части десятилетия.

"Кремль, вероятно, выдвигает этот нарратив как часть своих усилий по обострению напряженности между Соединенными Штатами и Европой и подрыву более широкого западного альянса, который поддерживает Украину", – подытожили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, директор литовского Департамента государственной безопасности Дарюс Яунишкис заявил, что Россию можно победить только военным путем, а не дипломатией, как стремятся США. По оценкам литовской разведки, РФ продолжит пытаться захватить больше территорий Украины, объясняя это тем, что она "защищает себя от угрозы со стороны НАТО".

