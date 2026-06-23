"Иран пошёл на значительные уступки": Трамп пожаловался на фейковое освещение его соглашения с Тегераном

В переговорном процессе между США и Ираном наблюдаются существенные сдвиги благодаря значительным уступкам со стороны Тегерана. Одним из ключевых результатов стало согласие иранской стороны на проведение масштабных ядерных инспекций в течение неограниченного срока.

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Несмотря на предыдущие официальные опровержения, Иран согласился на такие условия. Об этом президент США Дональд Трамп написал в своей социальной сети Truth Social.

Таким образом, Тегеран согласился на "ядерные инспекции самого высокого уровня на многие годы вперед", что должно гарантировать полную прозрачность ядерной программы страны.

Без такого согласия никаких дальнейших переговоров между сторонами не состоялось бы. Именно благодаря уступкам со стороны Тегерана было принято решение не вводить дополнительные ограничения на судоходство в Ормузском проливе.

В то же время американские войска остаются в регионе и готовы оперативно возобновить блокаду в случае необходимости. На данный момент такой сценарий выглядит маловероятным.

Отдельно Трамп сообщил о механизме использования средств и возможных смягчениях санкций в отношении Ирана. Все финансовые ресурсы будут находиться на специальных счетах под контролем США и могут быть направлены исключительно на закупку продовольствия и медицинских товаров американского производства.

Американский лидер объяснил такое решение гуманитарной ситуацией в Иране. Он заявил, что страна остро нуждается в продовольствии и медикаментах, а Соединённые Штаты готовы оказать соответствующую помощь в рамках согласованных условий.

В настоящее время переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном продолжается и развивается успешно.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что США отменили санкции против иранской нефти. Администрация президента Дональда Трампа разрешила добычу, доставку и продажу иранской нефти в течение 60 дней.

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