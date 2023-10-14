О том, что ХАМАС и Исламский джихад финансируется Россией – не было сомнений...

Теперь еще появились конкретные доказательства. Денежные средства поступали террористам Хамаса с помощью криптобиржи Garantex, которая управляется с "Москва-Сити".

Далее текст на языке оригинала.

Про це повідомляє впливовий американський часопис The Wall Street Journal:

Палестинські бойовики отримали мільйони доларів через криптобіржу Garantex в Москві для фінансування терористичної атаки на Ізраїль. Криптобіржа продовжує діяти, незважаючи на санкції Мінфіну США.

Видео дня

Видання з посиланням на дані аналітичної компанії Elliptic заявило, що атака терористів на Ізраїль фінансувалася через потужну криптобіржу Garantex, зареєстровану в Москві.

Незадовго до вторгнення в Ізраїль, за даними аналітиків, на цифрові гаманці, контрольовані угрупованнями Хамас та "Ісламський джихад", було здійснено транзакції на суму понад 93 млн доларів.

Незважаючи на введені проти криптобіржі Garantex Мінфіном США санкції, платформа процвітає. У Мінфіні США підкреслюють, що шукають способи припинити використання Garantex для транскордонних переказів. Водночас представники криптобіржі, до яких журналісти WSJ звернулися по коментарі, звинувачення на свою адресу відкидають і заявляють про "нетерпимість до відмивання грошей".

Заснована 2019 року криптобіржа була спочатку зареєстрована в Естонії. Коли ж Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, Garantex перенесла свою IT-інфраструктуру в Росію і стала основним каналом для виведення грошових коштів із держави-агресора за кордон.

Розмістилася криптобіржа в пафосному московському діловому центрі "Москва-Сіті": офіс Garantex розміщений у вежі "Федерація", яку вважають "найдорожчим хмарочосом у Росії".