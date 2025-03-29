Хегсет подписал меморандум об увольнении 76 тысяч работников Пентагона - Bloomberg

Новый министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет 29 марта подписал меморандум по масштабному сокращению гражданского персонала Пентагона. Документ адресован соответствующим структурам оборонного ведомства США, а также непосредственно гражданским работникам Пентагона, которых призывают "добровольно уходить в отставку".

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Как отмечает Пентагон, в меморандуме не указан целевой процент сокращений министерства. В свою очередь Bloomberg предполагает, что сокращение должно затронуть не менее 76 тысяч человек.

В настоящее время в Пентагоне работает около 950 тысяч гражданских работников.

В меморандуме Хегсета это действие обозначено как "рекапитализация рабочей силы", которая, как цитирует Минобороны США, "изменит размер нашей гражданской рабочей силы для перенапряжения наших американских бойцов в соответствии с временной Стратегией национальной обороны".

В документе Хегсет призывает "высшее руководство Пентагона, боевых командиров, оборонные агентства и руководителей управлений полевой деятельности Пентагона" немедленно начать реализацию программы досрочного отправления в отставку работников. Отдельно в меморандуме глава оборонного ведомства призывает к добровольному досрочному уходу на пенсию "всех гражданских работников, имеющих на это право".

Свои ответы министру на указанный документ подчиненные Хегсета должны предоставить до 11 апреля.

Американское оборонное ведомство еще в начале февраля объявило о планах уволить от 5% до 8% своего гражданского персонала. Таким образом, Хегсет подтвердил, что ведомство присоединится к кампании президента США Дональда Трампа по сокращению федеральной рабочей силы.

Как сообщал OBOZ.UA, уже в конце февраля Трамп уволил главу Объединенного комитета начальников штабов Чарльза Брауна и главнокомандующего ВМС Лизу Франкетти. Кроме указанных должностных лиц Пентагона, также были уволены еще более пяти тысяч работников Минобороны США.

Отдельно Трамп подписал указы, которые изменят структуру американской армии. В частности, он запретил трансгендерам служить в Вооруженных силах и отменил программы по обеспечению разнообразия, равенства и инклюзивности в армии.

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