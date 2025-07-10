'Это очень на нее повлияло': СМИ раскрыли, что стоит за странным поведением жены Макрона

Поведение первой леди Франции Брижит Макрон во время недавнего государственного визита в Великобританию вызвало волну комментариев в медиа и соцсетях. Внимание привлек момент, когда Брижит проигнорировала руку своего мужа – президента Эммануэля Макрона – во время схода с самолета.

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Однако, как выяснилось, за этой холодностью стоит личная трагедия – смерть старшей сестры Брижит. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам инсайдеров, Брижит Макрон находится в состоянии глубокого траура, ведь всего за несколько дней до визита потеряла свою сестру – 93-летнюю Анну-Марию Тронье. Это стало настоящим ударом для первой леди, которая была с ней особенно близка.

"Это главная причина того, что мадам Макрон выглядит подавленной и отстраненной в присутствии мужа", – отметил собеседник издания.

Журналисты подчеркивают: Брижит согласилась сопровождать мужа в важной поездке, несмотря на личное горе, понимая вес дипломатического долга. Но психологически выйти из этого состояния было непросто. Потеря близкого человека, еще и на фоне публичной роли, сказалась на ее эмоциях и поведении.

Это уже не первая тяжелая потеря в жизни Брижит Макрон. В 2018 году она попрощалась с братом Жан-Клодом, а еще раньше, в 1961-м, в ужасной автокатастрофе погибла ее другая сестра — Мэривонн.

Напомним, в мае Эммануэль Макрон оказался в центре внимания после того, как видео тоже с борта самолета зафиксировало напряженный момент с его женой. Тогда первая леди Франции резко оттолкнула французского лидера обеими руками, касаясь его лица и челюсти.

Макрон объяснил, что инцидент является лишь "игрой" между супругами. Он заверил, что ссор не было, а журналисты "преувеличивают обычное супружеское взаимодействие" и превращают его в "катастрофу".

После ажиотажа вокруг видео, букмекеры даже начали принимать ставки на то, разведется ли президент Франции с Бриджит Макрон. А президент США Дональд Трамп заявил, что знает Эммануэля и Бриджит Макрон "очень хорошо" и уверен, что между ними "все в порядке".

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