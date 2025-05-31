Трижды женатый Трамп дал совет Макрону после 'пощечины' от жены

Президент США Дональд Трамп рассказал, что говорил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном после появления видео с якобы полученной им от жены пощечиной в самолете в аэропорту Ханоя. Трижды женатый американский политик решил дать совет куда менее "искушенному" в тонкостях семейной жизни коллеге.

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Также он заявил, что знает Эммануэля и Бриджит Макрон "очень хорошо" и уверен, что между ними "все в порядке". О реакции Трампа на вирусное видео с визита президента Франции во Вьетнам пишет Daily Mail.

Западные журналисты продолжают обсуждать "пощечину", которую получил Макрон от своей жены в аэропорту Ханоя. В объективы камер, нацеленных на самолет, в котором президент и первая леди Франции прилетели во Вьетнам, попал момент, на котором Бриджит Макрон в момент открытия дверей самолета то ли дает мужу пощечину, то ли отталкивает его. И несмотря на то, что Эммануэль Макрон после инцидента объяснял увиденное журналистами "шалостями", интерес к теме в западных СМИ не утихает.

Так, вопрос об этом инциденте прозвучал даже во время очередной встречи Трампа с журналистами в Белом доме.

"Было видео, на котором первая леди Франции дает пощечину своему мужу Эммануэлю Макрону. Есть ли у вас какие-то советы о браке от мировых лидеров к мировым лидерам?" – не нашел более важных вопросов для Трампа корреспондент прореспубликанского телеканала Fox News.

Трамп, который был женат трижды, в ответ дал шутливый совет: "Убедитесь, что дверь остается закрытой".

Далее же, пишет Daily Mail, он "вызвал хохот" у присутствующих на пресс-конференции в Овальном кабинете, дав характеристику случившемуся: "Это было нехорошо".

По словам Трампа, уже после этого инцидента он разговаривал с Макроном. Президент США также заверил, что у супругов Макронов все в порядке.

"Я разговаривал с ним... Он замечательный. Они замечательные. Они двое действительно хороших людей. Я очень хорошо его знаю, и я не понимаю, что это было. Но я его очень хорошо знаю, и с ними все в порядке", – заявил Трамп, при этом, как отмечает Daily Mail, "тщательно подбирая слова".

Напомним, после появления в сети видео с "пощечиной" Макрону от жены, в Елисейском дворце объяснили, что произошло, назвав инцидент "шуточными шалостями". Однако ажиотажа вокруг видео это объяснение не снизило. Букмекеры даже начали принимать ставки на то, разведется ли президент Франции с Бриджит Макрон, а специалисты по языку тела взялись анализировать "тайны" отношений пары.

С большим пристрастием вцепились в эту историю и российские пропагандисты. Они в эфирах на федеральных каналах в режиме прайм-тайм поливают президента Франции грязью и обвиняют его в отсутствии "семейных ценностей". Вопросов к "защитнику семейных ценностей", российскому диктатору Владимиру Путину, который развелся с женой, с которой прожил не один десяток лет, сторонится своих дочерей, называя их "эти женщины" и, по настойчивым слухам, живет с любовницей – у российских пропагандистов не возникает.

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