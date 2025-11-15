Эстония выделила 3,5 млн евро на Starlink для Украины: почему это важно для военных

Эстония выделила Украине 3,5 млн евро на приобретение систем связи Starlink, которые будут использоваться на фронте. Таким образом страна демонстрирует свою поддержку Киеву, улучшив IT-возможности нашего государства.

Видео дня

Об этом говорится на сайте министерства обороны Эстонии. Там отметили, что выделенные средства относятся к пакету помощи Украине на 2025 год.

"Украина заверила нас, что ей нужна поддержка для обеспечения связи Starlink, и, разумеется, это для них решающая помощь, которая будет иметь заметное влияние на поле боя. Возможности Starlink особенно важны, учитывая желание Украины значительно увеличить количество беспилотных летательных аппаратов, которые нуждаются в высокоскоростном подключении к Интернету", – объяснил министр обороны Ганно Певкур.

По его словам, Украина ежедневно ведет борьбу за свободу всей Европы, в том числе и Эстонии. Поэтому вместе с поставками оружия не менее важна информационная и технологическая поддержка. Именно поэтому, важно помочь Украине усилить свои ИТ-способности, что повысит ее шансы на победу в войне.

Средства, выделенные для совместной закупки Starlink, передадут Украине через ИТ-коалицию, которую возглавляют Эстония и Люксембург.

В оборонном ведомстве отметили, что в течение этого года Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму, равную почти 0,3% ее ВВП. Эта поддержка охватывает поставки вооружения через эстонские компании, проведение учений Вооруженными силами Эстонии, а также развитие информационных технологий в рамках деятельности ИТ-коалиции.

Напомним, ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что его страна подтвердила свою решительную поддержку Киеву в стремлении присоединиться к НАТО и обеспечить присутствие иностранных войск на ее территории. По его словам, членство Украины в Альянсе и присутствие солдат союзников является ключевым фактором защиты от любых угроз.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле 2025 стало известно, что Польша передала Украине 5 тысяч терминалов Starlink. По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, благодаря этой международной поддержке есть возможность оставаться на связи даже в самых сложных условиях.

