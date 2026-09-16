ЕС превратит литовский порт в хаб НАТО в Балтийском регионе: планируют вложить более €200 млн

Европейский Союз поможет превратить порт Клайпеда в Литве в стратегический узел для НАТО. Этот план будет реализован в рамках проекта стоимостью более 200 миллионов евро, направленного на укрепление оборонной и энергетической инфраструктуры в Балтийском регионе.

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Об этом во вторник, 15 сентября, сообщил Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) – международное финансовое учреждение, принадлежащее государствам-членам ЕС. Он предоставит кредит в размере 100 миллионов евро на трансформацию порта в Клайпеде.

Благодаря этому судовой терминал будет адаптирован для обслуживания кораблей НАТО. Порт превратят в стратегический центр обороны, энергетики и торговли в Балтийском регионе.

Подробности проекта

Администрация Клайпедского государственного морского порта использует кредит ЕИБ для модернизации и расширения инфраструктуры, укрепления роли порта в обеспечении военной мобильности, увеличения количества объектов, использующих чистую энергию, и поддержки развития морской ветроэнергетики.

Отмечается, что расположение порта, история которого уходит корнями в XIII век, имеет важное значение для операций НАТО. Часть гражданского терминала для круизных судов будет адаптирована в соответствии с требованиями Альянса, что обеспечит более эффективное логистическое обеспечение военно-морских судов стран-членов НАТО.

Такой подход двойного назначения усилит военную мобильность, одновременно сохраняя ценность инфраструктуры для гражданского транспорта и местной экономики.

Проект также предусматривает подачу электроэнергии с берега для паромов, инфраструктуру для производства и заправки "зеленым" водородом, портовые суда с низким уровнем выбросов, модернизированные причалы для развития морской ветроэнергетики, работы по углублению дна и укрепление волнорезов.

Кредит ЕИБ покроет до половины общей стоимости проекта, которая составляет около 201 млн евро, а остальная часть финансирования будет предоставлена Европейским Союзом, национальными источниками и другими учреждениями. Завершение всего проекта запланировано на конец 2027 года.

"Немногие проекты так четко иллюстрируют приоритеты Европы, как Клайпедский порт. Это инвестиция, которая непосредственно способствует задачам поддержки европейской безопасности и сплоченности, одновременно согласовывая это с "зеленым переходом", – сказал вице-президент ЕИБ Карл Нехаммер.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский Союз в октябре 2026 года планирует представить новую стратегию в отношении Арктического региона. Брюссель также уделит внимание российскому теневому флоту и его влиянию на безопасность.

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