Напряженная ситуация на польско-беларуской границе набирает оборотов. Аналитические сведения подтверджают то, что в 2023 году количество попыток нелегального пересечения польско-беларуской границы за отдельные месяцы достигло почти 3 тысяч случаев. В результате этого, общее количество несанкционированных действий такого рода за год превысило 20 тысяч. Вместо пресечения и содействия специальным службам Польши, Лукашенко принял решение игнорировать проблему и со своей стороны бездействовать, в результате чего единственным выходом польскому правительству осталось лишь ограничить любое передвижение людей через пограничные пункты. Помимо тотального игнорирования наличия проблемы, аналитики не исключают вероятности того, что некоторые из этих инцидентов были инсценированы самим правительством под проводом Лукашенко для создания напряженности в соседних европейских странах, вероятно в качестве гибридной эскалации.

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Ситуация обострилась до такой степени, что министр иностранных дел Польши намекнул на возможность полного закрытия границы из-за опасений по поводу внутренней безопасности страны. Сообщения о вооруженных инцидентах с участием нелегальных мигрантов, нападавших на польских пограничников, уже не раз подтверждали обоснованность заявленных угроз. Несмотря на них, решения по поводу закрытия границы всё таки принято не было в связи с тем, что в случае таких радикальных перемен, Польша может столкнуться с нарушением баланса по экономическим соображениям.

Экономические связи Польши с Беларусью значительны: в 2023 году экспорт составил 2,9 миллиарда долларов, в основном это автомобили, пластмассы, электроника и красительные материалы. Только экспорт автомобилей составил почти 1 миллиард долларов, что подчеркивает связанные с этим экономические ставки, которые имеют решающее значение для сотрудничества стран. Лукашенко в свою очередь абсолютно безразличен к негативному результату таких перемен для своей страны, учитывая её положение, а именно глобальную мировую изоляцию. Таким образом в будущем граждане не только лишаться доступа к европейским товарам, а и ощутят на себе последствия дефицита в государственном бюджете, а также поднятие цен на отечественное производство, которое существенно уступает в качестве импортному.

Обеспокоенность правительства Польши была поддержана и в беларуских демократических кругах, а именно оппозиционером режима Лукашенко Павлом Латушко. Он предложил усилить пограничную охрану Польши, чтобы предотвратить нелегальный транзит и прямую поддержку России. С гуманитарной точки зрения, есть также веские основания поддержать беларусов, ищущих убежища от политического притеснения. Латушко призвал европейские правительства закрыть пограничные пункты, предназначенные для торговли и поставки товаров, но в то же время упростить визовый процесс, чтобы облегчить варианты легальной миграции, выступая за права беларуских граждан искать место жительства за пределами своей родины. На фоне этих событий Европа борется с автократией не только в сфере обеспечения безопасности, но и в защите демократических ценностей и прав человека. Режим Лукашенко должен осознать, что Польша рано или поздно примет решение по полному ограничению любых передвижений со стороны Беларуси и тогда последствия для социально-экономического развития страны станут разрушительными.