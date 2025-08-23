Архиепископ Ситкинский и Аляскинский Православной церкви Америки Алексий извинился за встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске. Она состоялась 15 августа в городе Анкоридж после переговоров российского диктатора с Дональдом Трампом.

Руководитель епархии Аляски подчеркнул, что его действия"никоим образом не свидетельствуют об изменении позиции ПЦА и поддержки тех, кто страдает" из-за войны в Украине. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу, 23 августа, на сайте церкви.

Алексий пояснил, что поздравил российского лидера "в мирном духе гостеприимства после трех дней епархиальной молитвы за мир". С тех пор, по его словам, он услышал "от многих", что упустил возможность для упрека или для требования мира.

"Я хочу выразить свои искренние извинения тем, кто испытал боль, страдания или растерянность из-за моих действий в последние дни", отметил архиепископ Алексий.

Предстоятель ПЦА Блаженнейший митрополит Тихон также прокомментировал это событие. По его словам, владыка Алексий встречался с российским президентом по собственной инициативе без его ведома и не имея разрешения Священного Синода.

Митрополит Тихон также отметил, что ПЦА неоднократно осуждала агрессию против Украины и "поднимала голос против насилия, молилась за мир и оказывала поддержку тем, кто был перемещен в результате войны".

"Вместе с моими братьями-иерархами в Священном Синоде я возобновляю свой горячий призыв к немедленному прекращению военных действий и чтобы воцарился мир, чтобы примирение и исцеление могли начаться для всех, кто пострадал от этой трагической войны", – резюмировал митрополит.

Ранее сообщалось, что в Кремле могут использовать саммит на Аляске, чтобы попытаться отвлечь внимание от мирных переговоров с Украиной. Вместо этого страна-террорист планирует акцентироваться на российско-американских отношениях, чтобы подбить администрацию президента США Дональда Трампа предложить Москве крайне важное экономическое сближение.

А вот в Чехии напомнили миру об опасности политики умиротворения диктаторов. Это стало реакцией на переговоры между президентом США Дональдом Трампом и военным преступником из Кремля Владимиром Путиным.

Как писал OBOZ.UA, накануне саммита в Кремле озвучили новые требования для завершения войны в Украине, среди них: полный вывод ВСУ с Донбасса, отказ страны от вступления в НАТО, "демилитаризация" и проведение "конституционной реформы вплоть до федерального уровня". В ответ президент Владимир Зеленский заявил, что его позиция по выходу ВСУ с Донбасса остается неизменной – страна не будет менять территории на прекращение огня.

