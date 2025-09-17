Экс-президента Бразилии, приговоренного к 27 годам тюрьмы, срочно госпитализировали: в каком он состоянии

Состояние здоровья экс-президента Бразилии Жаира Болсонару снова ухудшилось. Во вторник, 16 сентября, его срочно доставили в больницу.

Видео дня

Это уже не первый случай попадания Болсонару в медучреждение после того, как его приговорили к более 27 годам лишения свободы по обвинению в подготовке государственного переворота. Подробности сообщает издание Bloomberg.

Что известно

Об ухудшении состояния здоровья Болсонару сообщил один из его сыновей. По словам сенатора Флавио Болсонару, у его отца случился "сильный приступ икоты, рвоты и низкого кровяного давления", из-за чего политика срочно доставили в больницу.

Впоследствии Флавио Болсонару сообщил журналистам, что его отца оставили в медучреждении на ночь – под контролем медиков и для проведения процедуры гидратации.

На момент ухудшения самочувствия Болсонару находился у себя дома: там он с начала августа находился под домашним арестом из-за обвинений в подготовке государственного переворота после выборов президента страны в 2022 году.

Под домашний арест экс-президента страны, уточнили в Bloomberg, отправили из-за нарушения обязательства носить электронный браслет и угрозы его побега из страны.

"Здоровье бывшего президента ухудшилось после того, как он был ранен ножом в живот во время предвыборного митинга 2018 года, и ожидается, что его защита использует это условие, чтобы добиться, чтобы его тюремное заключение было заменено на домашний арест", – объяснили журналисты.

Они добавили, что после провозглашения приговора 12 сентября Болсонару оказывается в медучреждении не впервые. В воскресенье, 14 сентября, он находился в той же больнице, где ему удаляли кожные поражения.

"Медицинское заключение, опубликованное в минувшие выходные, указывало на железодефицитную анемию и остатки данных визуализации недавней аспирационной пневмонии. Его выписали в тот же день. Больница пока не прокомментировала лечение во вторник", – пишет Bloomberg.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA 12 сентября, Верховный суд Бразилии признал бывшего президента страны Жаира Болсонару виновным в подготовке государственного переворота в 2022 году. Экс-президента приговорили к 27 годам и трем месяцам лишения свободы. Также емузапретили занимать государственные должности и баллотироваться на выборах в течение следующих восьми лет. Западные СМИ, комментируя суровый приговор, отметили, что для 70-летнего политика он является идентичным пожизненному лишению свободы.

Обвинение инкриминировало экс-президенту совершение преступлений, предусмотренных сразу пятью статьями уголовного кодекса. Его обвинили в подготовке государственного переворота, участии в вооруженной преступной организации, попытке насильственной отмены демократического строя Бразилии, совершении насильственных действий против государственных учреждений и повреждении государственного имущества во время штурма правительственных зданий его сторонниками 8 января 2023 года – после того, как на выборах 2022-го Болсонару потерпел поражение.

Частью плана переворота, по утверждению прокуроров, был"план потенциального использования взрывчатки, военного оружия или яда для убийства" президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, его вице-президента Жералду Алкмина и судьи Верховного суда Александре де Мораеса.

Суд полностью стал на сторону обвинения – и признал экс-президента виновным по всем пунктам.

Сам Болсонару своей вины не признал. Его защита еще может обжаловать приговор.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в конце августа действующий президент Бразилии отметился громким заявлением. Лула да Силва заявил, что война в Украине якобы подходит к концу.

По его словам, Москва и Киев, а также Брюссель и Вашингтон якобы уже знают, до какого момента будут продолжаться боевые действия. Единственным препятствием к завершению войны якобы остается недостаток смелости у лидеров указанных государств и ЕС "объявить об окончании конфликта"

