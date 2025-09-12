Более 27 лет заключения: бывшего президента Бразилии Болсонару суд признал виновным

Верховный суд Бразилии признал бывшего президента страны Жаира Болсонару виновным в подготовке государственного переворота в 2022 году. Экс-президента приговорили к более чем 27 годам заключения.

Также Болсонару запретили в течение восьми лет занимать госдолжности и баллотироваться на выборах. Таким образом, 70-летний политик "может провести остаток своей жизни в тюрьме", отмечает CNN.

Как передает вещатель, четверо из пяти судей коллегии Верховного суда Бразилии проголосовали за то, чтобы признать Болсонару виновным по всем пяти пунктам обвинения. Приговор – 27 лет и три месяца заключения – еще можно обжаловать, тем более, что сам Болтонару себя виновным не признал.

В чем признан виновным политик

Болсонару признали виновным в подготовке государственного переворота, участии в вооруженной преступной организации, попытке насильственной отмены демократического строя Бразилии, совершении насильственных действий против государственных учреждений и повреждении государственного имущества во время штурма правительственных зданий его сторонниками 8 января 2023 года.

Частью плана переворота, по утверждению прокуроров, был "план потенциального использования взрывчатки, военного оружия или яда для убийства" президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, его вице-президента Жералдо Алкмина и судьи Верховного суда Александре де Мораеса.

Детали дела

В октябре 2022 года Болсонару проиграл выборы президента Бразилии, победу в них одержал бывший президент Бразилии Лула да Силва.

Но уже через неделю после инаугурации нового лидера сторонники Болсонару устроили беспорядки, во время которых ворвались в здания парламента и Верховного суда, а также во дворец президента.

Сотни людей были задержаны, а Болсонару получил обвинения в попытке государственного переворота.

В июле 2025 года Верховный суд назначил для него ограничительные меры, объяснив их тем, что политик препятствует расследованию.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее суд Бразилии принял решение о взятии под домашний арест Болсонару, причем политику запретили принимать любых посетителей, кроме ближайших родственников. Также было постановлено изъять из его дома все мобильные телефоны. Дело в том, что Болсонару нарушил запрет на публикацию в соцсетях.

