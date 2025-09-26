Экс-премьер Британии Тони Блэр может возглавить переходную администрацию Газы: что известно о плане, который поддерживают США

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр может возглавить переходную администрацию сектора Газа, сначала без прямого участия Палестинской администрации (ПА). Согласно предложению, которое поддерживает Белый дом, он будет руководить органом под названием Международная переходная администрация Газы (Гита), который имел бы мандат быть "высшим политическим и правовым органом" Газы в течение пяти лет.

Видео дня

Об этом сообщает The Guardian. Отмечается, что план разработан по аналогии с администрациями, которые в свое время сопровождали переход Восточного Тимора и Косово к независимости.

Что известно

Согласно предложению, сначала Гита может располагаться в Эль-Арише, административном центре египетской провинции недалеко от южной границы Газы. Впоследствии ее передислоцируют непосредственно на территорию анклава вместе с многонациональными силами, утвержденными ООН, в состав которых войдут преимущественно арабские подразделения. В итоге план предусматривает объединение всей палестинской территории под руководством ПА.

Проект не предусматривает принудительного выселения палестинцев, как опасались во время предыдущих американских инициатив по развитию Газы как так называемой "Ривьеры".

В случае принятия Блэр возглавит секретариат из 25 человек и станет председателем совета из семи человек, который будет осуществлять контроль за исполнительной властью переходной администрации.

Блэра критикуют многие палестинцы

Вовлечение Тони Блэра в любой формат управления Газой может вызвать серьезные споры. После отставки с должности премьер-министра в 2007 году он работал спецпосланником по вопросам Ближнего Востока до 2015 года и получил авторитет среди лидеров стран Персидского залива. В то же время многие палестинцы резко критикуют его, считая, что он тормозил их стремление к государственности.

По словам западных дипломатов, идея возглавить переходную палестинскую администрацию Блэром пока не является окончательным решением. Они отмечают, что такой орган может действовать только около двух лет и быть связанным с планом Трампа по прекращению огня и урегулированию вопроса заложников.

Эта информация появилась вскоре после того, как Генассамблея ООН одобрила альтернативный проект – так называемую Нью-Йоркскую декларацию. Она предусматривает создание технократической администрации на один год с последующей передачей власти реформированной Палестинской ассамблее после выборов президента и парламента.

В то же время отсутствие четких сроков перехода под контроль Палестинской автономии в плане Белого дома может стать преградой для его принятия палестинцами и арабскими лидерами. Зато для израильского премьера Биньямина Нетаньяху такая неопределенность и присутствие Блэра скорее будут выглядеть как положительный сигнал.

Участие США

Белый дом продвигает новый план как компромисс между предложением Дональда Трампа по совместному контролю Газы США и Израилем и Нью-Йоркской декларацией, которую поддержали более 140 стран. Предыдущие идеи Трампа, предусматривающие возможное "изгнание" палестинцев, фактически означали бы этническую чистку, однако согласно новому плану, выселение населения не предусмотрено.

Широкие контуры плана были озвучены Трампом во время встречи с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом аль-Тани и другими лидерами в Нью-Йорке, где он заявил о прогрессе в достижении договоренностей.

Арабские страны готовы присоединиться к миротворческим силам только при условии четкой перспективы создания палестинского государства. Критики же считают, что план Блэра не гарантирует необратимого пути к государственности, а скорее выглядит как более мягкий вариант предложения Израиля.

Как будет работать Палестинская исполнительная власть

Запланировано создание совета директоров Гиты из международных представителей и по крайней мере одним членом Палестины. Исполнительный секретариат из пяти комиссаров будет руководить сферами гуманитарной помощи, восстановления, безопасности, законодательства и сотрудничества с Палестинской администрацией.

Отдельная Палестинская исполнительная власть будет работать непосредственно с населением Газы, предоставляя услуги через независимую, профессиональную администрацию. Ее возглавит генеральный директор, которого официально назначит совет директоров Гиты, и который будет контролировать работу ряда технократических министерств.

"Агентство по вопросам охраны имущества (ПЕА) также будет получать отчеты от муниципалитетов Газы, которые будут ответственны за предоставление услуг на местном уровне; гражданской полиции Газы, состоящей из "национально набранных, профессионально проверенных и беспартийных" офицеров, задачей которых будет поддержка общественного порядка и защита гражданского населения; судебного совета под председательством арабского юриста, который будет надзирать за судами и прокуратурой Газы; и вышеупомянутого "Подразделения по охране прав собственности", – говорится в статье.

Чтобы снять опасения относительно возможного массового выселения во время восстановления, план предусматривает создание "подразделения по сохранению прав собственности". Его задачей станет гарантия того, что любой добровольный выезд палестинцев не лишит их права на возвращение или права собственности.

Во время выступления на Генассамблее ООН президент Палестинской автономии Махмуд Аббас подчеркнул, что ХАМАС не будет участвовать в послевоенном управлении Газой, что является ключевым требованием Израиля и США. В то же время он признал, что Палестинская автономия фактически контролирует только Западный берег и не принимает непосредственного участия в переговорах о прекращении огня или планировании послевоенного устройства для Газы.

Аббас подчеркнул, что Газа является "неотъемлемой частью государства Палестина" и заверил, что автономия готова взять на себя полную ответственность за управление и безопасность на ее территории.

Кто такой Тони Блэр

Тони Блэр – занимал должность премьер-министра Великобритании с 2 мая 1997 по 27 июня 2007 года. Он поддерживал ряд направлений внешней политики США и участвовал во вторжениях в Афганистан в 2001 году и Ирак в 2003 году.

Это вызвало резкую критику со стороны большинства либерально настроенных британцев, включая сторонников его собственной партии, а участие Британии в войне в Ираке многими оценивается как сомнительное.

27 июня 2007 года королева Елизавета II утвердила его отставку с поста премьер-министра. После короткого перерыва Блэр стал специальным представителем "ближневосточного квартета" для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

Как писал OBOZ.UA, 25 сентября в Овальном кабинете Трамп заявил, что "не позволит Израилю аннексировать Западный берег" реки Иордан, а израильтянам "пора уже остановиться". Американский лидер добавил, что якобы уже общался по этому поводу с израильским премьер-министром Беньямином Нетаньяху.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!