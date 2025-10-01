'Думал, что это конец': Дуров заявил, что его пытались отравить в 2018 году

Основатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что в 2018 году мог стать жертвой отравления. По его словам, инцидент произошел весной, когда он работал над финансированием проекта TON, а несколько государств (Иран и Россия) пытались заблокировать Telegram.

Об этом Дуров рассказал в разговоре с подкастером Лексом Фридманом. Он подробно описал, как после возвращения домой почувствовал резкое ухудшение состояния.

"Я приехал домой, открыл дверь арендованного таунхауса, где был странный сосед, и он что-то мне там оставил возле двери. И через час, когда я уже лежал в постели, а жил я один, мне стало очень плохо. Я почувствовал боль по всему телу. Я попытался встать и пойти в ванную. Но пока я шел туда, я почувствовал, что мое тело перестало слушаться", – поделился предприниматель.

Странный сосед

Дуров отметил, что перед самым инцидентом его "странный сосед" оставил что-то у двери. Вернувшись в таунхаус, он почувствовал сильную боль и потерял контроль над телом. Помнит лишь, что впоследствии потерял сознание и проснулся на следующий день на полу. На теле появились многочисленные следы от лопнувших сосудов, и в течение двух недель он почти не мог ходить.

"Сначала исчезли зрение и слух, потом стало трудно дышать. И все это сопровождалось очень острой болью. Сердце, желудок, все сосуды. Это было трудно объяснить, но в одном я был уверен: "Ну вот и все". Я не мог дышать и ничего не видел. Была сильная боль, думал, это конец. Промелькнула мысль:"Ну, у меня была хорошая жизнь, я успел сделать пару дел". А потом я упал на пол, но я этого не помню, ведь боль затмевала все. Потом я проснулся на полу на следующий день. Было светло. И я не могу встать, дикая слабость. Я посмотрел на руки и тело. По всему телу лопнули сосуды.".

Детали пережитого

По словам интернет-предпринимателя, тогда он решил не сообщать о ситуации даже своей команде, чтобы не вызвать панику.

"Со мной такого никогда не было. Я потом две недели ходить не мог. Я сидел дома и решил не рассказывать своей команде, ведь я не хотел их волновать. Но было тяжело", – признался он.

При этом Дуров не уточнил, кого подозревает в попытке отравления.

