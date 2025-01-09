Лукашенко начинает новую игру?

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Текущие реалии Беларуси таковы, что политическое поле там тщательно вытоптано, и расти на нем может только то, что согласовано непосредственно с диктатором. Несогласные давно находятся за решеткой или были вынуждены покинуть страну. Тем интереснее, что в таких условиях, помимо выращенных лично Лукашенко абсолютно лояльных чиновников, появляются любопытные артефакты.

Уже второй раз в кандидаты на пост президента подается Анна Канопацкая. Бывшая депутатка-оппозиционерка. Инициатор закона о защите национальной символики и включении бело-красно-белого флага в список исторического наследия.

Оппозиция в логове режима?

Более того, она до сих пор не удалила из соцсетей свои фото на фоне бело-красно-белого флага, аргументируя это тем, что закон в Беларуси не имеет обратной силы и фотографии были сделаны ещё до принятия изменений в административный кодекс. Она последовательно выступает за законность — это один из основных "коньков" её кампании. При этом никакие законы не мешают силовикам бросать людей за решётку просто за использование "неустановленной символики". Обычным гражданам не помогает ни то, что использование было много лет назад, ни то, что в законодательстве фактически нет перечня "установленной" символики, то есть де-юре запрета на бело-красно-белый флаг не существует. Но на Канопацкую устоявшиеся подходы явно не распространяются.

Совсем недавно она выложила в Instagram новое фото с букетом роз, которые невзначай сложены в бело-красно-белом порядке. Слишком прозрачный намёк. То есть она явно ощущает, что для неё рамки "закона" несколько иные. Что уж говорить, если в 2019 году Канопацкая лично выступала против священной коровы Лукашенко — "Союзного государства", продвигая идею денонсации договора с РФ. Не странно ли после этого в конце 2024 года видеть эту даму на страницах государственных изданий рядом с Лукашенко?

Игра в демократию

Но диктатор явно продолжает эту игру. Зачем ему это? Разве не проще натравить своих псов и запретить все "враждебные" проявления? Дело в том, что Лукашенко очень рассчитывает, во-первых, на дальнейшую стабилизацию и легитимизацию своего статуса, а во-вторых, на оттепель в отношениях с Западом. И, к сожалению, определенные предпосылки для этого действительно есть.

Народ Беларуси сильно устал, разочаровался и в целом начал воспринимать Лукашенко как вынужденное, но необходимое зло, с которым просто нужно смириться. Демократическая оппозиция? Она живет за границей, не имеет практического влияния на ситуацию в стране, и уже не факт, что действительно понимает её. К сожалению, многие воспринимают это именно так. Людям нужно как-то планировать дальнейшую жизнь.

Войны они, конечно, тоже не хотят, а Лукашенко сделал стабильность и безопасность основными медийными столпами своего режима. Ну и что, что его считают соагрессором, но ведь, посмотрите, ни один военный его армии официально к войне не причастен. Батька на страже мира и безопасности.

В долгосрочной перспективе, да еще и на фоне кровавой мясорубки рядом, такая пропаганда действительно работает. Никто не хочет, чтобы было ещё хуже.

Новое лицо старой диктатуры

Участие Канопацкой говорит о том, что одной из ключевых задач режима станет перезапуск социально-политического консенсуса в Беларуси. Лукашенко очень хотел бы повернуть время назад, к ситуации до 2020 года, когда массовые народные протесты разрушили существовавший тогда общественный договор.

Канопацкая будет олицетворять ту самую лукашенковскую "стабильность", но с оттенком большей свободы и "смягчения" режима. Она немного ближе к народу, ближе к национальной идентичности (ведь антибеларускость всё же выступает определённым раздражителем для общества). Да и вообще, она же в душе оппозиционерка. Просто, так сказать, "законная". Без бунта и массовых беспорядков. Ещё и женщина. Смотрите, Запад, у нас есть оппозиция! Мы вовсе не диктатура!

При этом внутри Запада тоже есть определённые драйверы для шагов навстречу. Путей воздействия на лукашенковский режим становится всё меньше. Санкции ещё сильнее вернули Беларусь в орбиту РФ, вынужденно втягивая её в путинское экономическое, а затем и информационное пространство, предоставляя России определённые козыри в своём образе.

И европейским политикам может казаться, что некоторых шагов к либерализации диктаторского режима можно добиться какими-то уступками для Лукашенко.

Канопацкая – инструмент для торга?

Например, скорее всего, Канопацкая будет призывать к освобождению осуждённых по политическим статьям. Без употребления слова "политзаключённые", без признания политического террора, но с продвижением идеи широкой амнистии. Это болезненный вопрос для Запада, и Лукашенко постарается выторговать за этот "товар" всё, что сможет.

Канопацкая не имеет статуса изгоя в Европе, она вне системы. Она сможет продвигать либеральные и демократические идеи, на некоторые из которых Лукашенко может при определённых условиях "согласиться". Для этого ей, скорее всего, "нарисуют" 5-7% голосов, чтобы, так сказать, повысить её статус. Настоящая оппозиция, политический диалог. Смотрите, с нами можно договариваться!

Параллельно можно попытаться составить конкуренцию Тихановской, перетягивая на себя медийное внимание и ещё больше перехватывая инициативу. Это тоже может стать очередным вызовом для оппозиции.

Удастся ли Лукашенко с помощью марионеточной оппозиции выторговать для себя определённые бонусы? Сложно сказать. Хорошо ли, если режим останется, но отпустит политзаключённых и немного пригасит репрессии? Это будет хорошо для многих конкретных людей, но плохо для нации в целом.

Конечно, можно добавить конспирологические теории, что Канопацкая лишь притворяется, что прогнулась под режим, а на самом деле она остаётся демократкой и просто ждёт удобного момента, чтобы выйти в самый уязвимый для режима момент и встречать на руинах президентского дворца бойцов полка Калиновского с развёрнутой "Погоней". Но, вероятно, это лишнее.

Таким образом, несмотря на декоративность выборов, которые никто в западном мире не собирается признавать, они всё же создают для Беларуси определённый политический процесс. Давая чуть больше манёвра и результата для той же Канопацкой, Лукашенко может увеличить вариативность сценариев в своей дальнейшей игре.

Недаром, вероятно, именно Канопацкой в 2019 году была предоставлена честь дать ход законопроекту о гарантиях для президента, завершившего использование своих полномочий.