"Дети остаются без еды": ООН призвала мир немедленно повлиять на действия Израиля в Газе

Уже более двух месяцев израильские власти полностью блокируют доставку гуманитарной помощи в Сектор Газа, включая продукты, лекарства и воду. Поэтому закрылись пекарни, общественные кухни, склады опустели, а тысячи детей остаются без еды.

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Об этом сообщили в Управлении Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов. ООН обвиняет Израиль в попытке навязать собственные условия доставки помощи через контролируемые переходы, что делает невозможным доступ к ней для самых уязвимых жителей.

"Израильские чиновники стремились закрыть существующую систему распределения помощи, которой руководит Организация Объединенных Наций и ее гуманитарные партнеры, и заставить нас согласиться на доставку поставок через израильские центры на условиях, установленных израильскими военными, после того, как правительство согласится снова открыть перекресток", - сказал он.

В Гуманитарной группе ООН считают, что предложенный Израилем план приведет к тому, что большинство жителей Газы, в том числе люди с ограниченными возможностями и наиболее уязвимые категории, останутся без жизненно необходимой помощи. Такой подход нарушает основные принципы гуманитарной работы и выглядит как способ давления – когда контроль над продуктами и лекарствами для граждан становится частью военной тактики.

Это создает серьезную опасность, заставляя гражданских уходить в зоны боевых действий за помощью и едой, рискуя собственной жизнью и жизнью гуманитарных работников. К тому же, такая ситуация лишь усиливает вынужденное перемещение людей.

Генеральный секретарь ООН и Координатор по чрезвычайным ситуациям заявили, что не будут поддерживать ни один план помощи, нарушающий основные гуманитарные принципы – человечность, беспристрастность, независимость и нейтралитет. Эту позицию полностью разделяют все руководители агентств ООН и неправительственных организаций, работающих в секторе Газа.

Гуманитарные миссии ООН остаются в регионе и готовы возобновить поставки пищи, воды, лекарств, средств гигиены и защиты, как только будет снята блокада. Необходимые запасы уже подготовлены для ввоза.

"Мы призываем мировых лидеров использовать свое влияние, чтобы это произошло. Время пришло", – говорится в заявлении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Армии обороны Израиля заявили, что усиливают свое наступление в секторе Газа, чтобы ускорить процесс возвращения находящихся в заложниках людей в террористической группировке ХАМАС. Военные ЦАХАЛ получили приказ расширить свою военную операцию в дополнительные районы.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что военная операция в секторе Газа будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты основные цели. Речь идет об уничтожении ХАМАС, освобождении захваченных им заложников и обеспечении безопасности страны.

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