Десятки вертолетов, тысячи штурмовых машин: США хотят продать Израилю оружие на 6 млрд

Администрация Трампа официально обратилась к Конгрессу с предложениемпродать Израилю вооружение на общую сумму почти шесть миллиардов долларов. Соглашение включает 30 вертолетов Apache и более 3 тысяч штурмовых машин пехоты.

По данным газеты The Wall Street Journal, этот пакет оружия включает AH-64 Apache стоимостью 3,8 миллиарда долларов — это почти вдвое больше, чем текущие запасы Израиля, а также 3200 боевых машин пехоты на 1,9 миллиарда долларов. Кроме того, предусмотрено 750 миллионов долларов на приобретение вспомогательных деталей для бронетранспортеров и блоков питания.

Поставка оружия – через несколько лет

Продажа вооружения может длиться несколько лет, поскольку поставки не ожидаются ранее чем через два-три года. Этот шаг происходит на фоне затяжной войны между Израилем и ХАМАС, а также напряжения в отношениях США с союзниками в регионе из-за израильских ударов по лидерам ХАМАС в Катаре.

Поддержка США вопреки международной критике

Несмотря на международное давление и попытки некоторых демократов в Сенате заблокировать соглашение, Соединенные Штаты сохраняют значительную поддержку Израиля. В этом контексте Государственный департамент отказался от комментариев относительно продажи.

Военная помощь США Израилю в цифрах

Администрация Трампа в этом году уже утвердила военную помощь Израилю на сумму около 12 миллиардов долларов, включая недавнюю продажу вооружения для высокоточной авиабомбы на полмиллиарда долларов. Запрос на $6 млрд был направлен в Конгресс примерно месяц назад и является частью масштабного 10-летнего соглашения между США и Израилем, срок которого подходит к концу.

Международная реакция на события в Газе

Израиль активно продвигается в новом наступлении на сектор Газа, вызывая резкое осуждение на международной арене. На этом фоне некоторые страны, в частности Великобритания и Турция, усиливают ограничения на экспорт оружия и военное сотрудничество с Израилем.

Трамп также планирует обсудить с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом вопрос покупки самолетов Boeing и истребителей F-16.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что французский президент Макрон критикует действия Израиля в Газе, считая их вредными для международного имиджа страны. Он также предупредил о возможных санкциях против лиц, причастных к поселениям на оккупированных территориях. В интервью израильскому телеканалу Макрон назвал военную операцию "серьезной ошибкой", которая приводит к гуманитарной катастрофе. Он подчеркнул, что жертвы среди мирных жителей разрушают доверие к Израилю в мире.

