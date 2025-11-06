'Чрезмерное внимание к внешней политике': в команде Трампа нашли причину поражения республиканцев на местных выборах

Республиканская партия США провалилась на местных выборах, в частности, новым мэром Нью-Йорка стал представитель Демократической партии Зохран Мамдани. В Белом доме могут сделать два основных вывода из таких результатов. Первый – о котором охотно говорят чиновники Республиканской партии – это то, что выдвижение качественных кандидатов имеет значение.

Но вторая, возможно, более экзистенциальная проблема заключается в том, что президент Дональд Трамп не уделяет достаточно внимания вопросам, которые являются важнейшими для избирателей, в которых нуждается партия. Об этом пишет Politico.

"Люди считают, что он не выполнил своих обещаний. Вы победили благодаря снижению расходов, возвращению большего количества денег в карманы людей. А сейчас люди этого не чувствуют", – сказал собеседник издания.

Беспокойство по поводу того, что Трамп сосредотачивается на других вопросах – на войнах, которые он развязал, чистых улицах Вашингтона, деле о пошлинах в Верховном суде – возникает в то время, когда американцы борются с целым рядом финансовых проблем. Это в частности рост цен на товары, недостаточная помощь с продовольствием и приближение окончания срока действия субсидий на медицинское обслуживание, которое демократы выдвинули на первый план во время шатдауна.

"Президент уже несколько месяцев не упоминал о стоимости жизни. Люди все еще испытывают финансовые трудности и хотят знать, что Белый дом уделяет этому внимание и пытается решить проблему как можно скорее", – сказал источник, приближенный к Белому дому.

Представитель Белого дома Куш Десаи отверг эту гипотезу, заявив, что "администрация Трампа по-прежнему сосредоточена на том, чтобы окончательно преодолеть инфляционный кризис, вызванный Джо Байденом".

Бывший главный стратег Белого дома Стив Бэннон ожидает, что Трамп начнет больше говорить не только о "доступности, но и о создании рабочих мест, обеспечении полного выполнения Большого прекрасного законопроекта, обеспечении того, чтобы все эти инвестиции, о которых говорилось, были на самом деле сделаны".

Некоторые члены Республиканской партии, в частности конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, уже несколько месяцев предупреждают, что Белый дом слишком сильно отклонился от экономического популизма, который помог республиканцам одержать победу в 2024 году.

"Слишком большое внимание к внешней политике, когда люди страдают внутри страны, принесло именно те результаты, которых и следовало ожидать", – сказал источник, приближенный к Белому дому.

Напомним: стало известно имя победителя на выборах мэра Нью-Йорка. Город возглавит представитель Демократической партии США, исповедующий "левые" взгляды и снискавший славу антисемита, Зохран Мамдани.

Этот уроженец Уганды станет первым мусульманином на посту мэра Нью-Йорка, его победа изрядно разозлила президента США Дональда Трампа. Мы рассказали, что известно о Зохране Мамдани, его убеждениях и обещаниях, которые привели его к победе.

Также стоит отметить, что в двух штатах, где проходили выборы губернаторов, демократы одержали уверенные победы. Так, в Вирджинии бывшая конгрессвумен Эбигейл Спенбергер победила лейтенант-губернатора-республиканку Винсом Эрл-Сирс, став первой женщиной-губернатором штата. Трамп не поддержал Эрл-Сирс официально. А в Нью-Джерси демократка Мики Шеррилл, бывшая летчица ВМС и федеральный прокурор, победила поддержанного Трампом республиканца Джека Чиаттарелли. Ее победа означает третий подряд губернаторский срок для демократов – впервые с 1960-х годов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Дональд Трамп заявил, что те евреи, которые отдали свои голоса за кандидата от демократов Зорана Мамдани, являются "дураками". По его словам, Мамдани является антисемитом, а также коммунистом.

