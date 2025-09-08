Бывшего 'вагнеровца', который воевал против Украины и потом сбежал в Финляндию, не накажут: новые обстоятельства дела

В Финляндии не будут судить российского оккупанта-"вагнеровца", который незаконно пересек границу страны. Он не получит наказания, поскольку ходатайствовал о предоставлении убежища в Финляндии.

Известно, что наемника ЧВК "Вагнер" зовут Евгений. Он воевал против Украины (в частности в октябре 2024 года находился в городе Селидово Донецкой области). 17 июня 2025-го преступник сбежал из России через лесную границу в Финляндию, где и был задержан, передает Yle.

Расследование по факту незаконного пересечения границы завершено

Журналисты узнали, что в ходе предварительного расследования военнослужащий российской ЧВК объяснил преступление тем, что "просто хотел жить". Следователям он сообщил, что "бежал от войны" и на самом деле не планировал оставаться в Финляндии. В конечном итоге он хотел перебраться в Париж (планировал ехать через Хельсинки, далее через Швецию и Данию), поскольку в столице Франции у него есть знакомый.

"Я бегу от войны в другую страну, чтобы получить убежище. Я нахожусь на действительной военной службе и покинул свою часть", – сказал "вагнеровец" на допросе.

"Изначально я не хотел оставаться в Финляндии, но хотел поехать во Францию ​​к другу, который тоже бежал от войны. Я не планировал оставаться в Финляндии, потому что никого здесь не знаю", – заявлял он.

Несмотря на это, после задержания оккупант попросил власти о предоставлении убежища. Именно это спасло его от наказания, ведь мужчину признали виновным в совершении преступления, связанного с нарушением границы. От наказания он освобожден.

"Евгений все еще находится под стражей в Финляндии. Власти расследуют обстоятельства его ходатайства о предоставлении убежища", – сказано в статье.

По данным Пограничной службы, предварительное расследование позволило однозначно доказать, что лицо попало в Финляндию нелегально. Мужчина путешествовал через лес и пересек сухопутную границу в Китее 17 июня.

Россиянин на допросах утверждал, что план побега составлял сам, ему никто не помогал, кроме двух друзей, которые отвезли его из Москвы в горный парк "Рускеала" в Республике Карелия, который находится недалеко от границы.

После этого Евгений продолжил свой путь в сторону границы с помощью телефона. По словам оккупанта, в дороге он был примерно сутки. При этом "вагнеровец" жаловался, что ему пришлось ночевать в лесу в "ужасных" условиях, спал он всего четыре часа, а потом выбросил свои вещи, потому что устал и у него были деньги на покупку новых.

"Местность была ужасная, я видел медведей и труднопроходимую местность", – поплакался наемник ЧВК "Вагнер".

Следователями установлено, что он использовал другую "неофициальную личность". Евгений объяснил, что как военнослужащему в России ему не выдали бы паспорт для выезда за границу. А если бы поймали, то посадили и снова отправили на фронт.

"Я просто пришел искать убежища. Я просто хочу жить и не хочу войны", – утверждал он.

По данным журналистов, осенью прошлого года Евгений начал публиковать в социальных сетях видеоролики с критикой российского военного руководства. Неясно, связано ли это с его бегством из страны.

В настоящее время Национальная уголовная полиция Финляндии проводит предварительное расследование в отношении россиянина по факту вероятных военных преступлений, совершенных им в Украине. Подозрения не выдвинуты, правоохранители еще проверяют информацию.

Напомним: в своих соцсетях наемник ЧВК "Вагнер" Евгений сообщал, что добровольно вступил в ряды российских войск в 2022 году и прошел подготовку в ЧВК, после чего участвовал в боях в разных регионах Украины.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Баку арестовали двух азербайджанцев, которые вступили в частную военную кампанию "Вагнер". Их вербовал лично уже покойный главарь организации Евгений Пригожин.

