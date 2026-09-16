Будет выпускать 80 патронов в минуту: завод в Румынии заключил контракт на 54 млн евро на производство боеприпасов НАТО

Румынский механический завод "Куджир" объявил тендер, по итогам которого подписал контракт на сумму 54 млн евро на закупку специального оборудования для производства компонентов боеприпасов стандарта НАТО. Речь идет о патронах калибра 12,7×99 мм по стандартам НАТО M8, M20 и M33.

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С кем именно заключен контракт, завод не сообщил. Известно, что на тендер откликнулись один производитель из Бельгии и два из Турции, и "контракт был заключен на основе наилучшего соотношения цены и качества", утверждают румынские издания.

Модернизация предприятия

Соглашение было заключено 11 сентября в рамках масштабной программы модернизации предприятия. Общая стоимость проекта составляет 552,9 млн леев – это около 105 млн евро или более 5,4 миллиарда гривен.

Финансирование программы по модернизации предприятия обеспечивают правительство Румынии и непосредственно завод "Куджир". Реализация проекта должна усилить возможности завода по производству боеприпасов, совместимых со стандартами НАТО.

Предприятие было основано еще в 1799 году, во времена Габсбургской империи, под названием "Железо-сталеплавильный завод". В 2004 году компания была разделена на Механический завод и Оружейный завод "Куджир" соответственно.

Какие боеприпасы будут производить

Новая производственная линия будет предназначена для изготовления боеприпасов типов M8, M20 и M33. Ее минимальная производительность составит 80 патронов в минуту, а заявленная эффективность – не менее 85%.

M33 – это стандартные натовские крупнокалиберные патроны калибра 12,7×99 мм. Этот тип боеприпаса представляет собой обычный винтовочный/пулеметный патрон с цельнометаллической оболочечной пулей и стальным или комбинированным сердечником. M8 – это уже крупнокалиберный бронебойно-зажигательный патрон 12,7×99 мм. А М20 – это бронебойно-зажигательно-трассирующий патрон по стандарту НАТО для указанного калибра.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале сентября россияне планировали провести испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ с гиперзвуковым маневренным блоком "Авангард". Но испытание пришлось отменить – все, что об этом известно, смотрите здесь.

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