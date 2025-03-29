'Будет плохо': Трамп пообещал разобраться с Ираном из-за ударов дронами по Украине. Видео

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал то, что Россия каждую ночь атакует Украину иранскими дронами типа Shahed, которые теперь производят и в РФ. По словам политика, он получает отчеты об этом и изучает их.

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Об этом Трамп сказал 28 марта во время общения с журналистами. У него спросили, почему он ничего не делает с этим сотрудничеством Москвы и Тегерана.

"Вы правы, они (Иран – Ред.) делают много дронов. Иран делает много эффективных дронов, эффективных в некоторых вещах. Иран расположен очень высоко в моем списке вещей для наблюдения", – ответил американский лидер.

Он напомнил о своем письме верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором потребовал заключить новый договор об иранском ядерном потенциале.

"Придется решить вопрос. Мы либо поговорим, либо Ирану будет очень плохо – я не хочу, чтобы это произошло... Я хочу договориться с Ираном. Если нет, очень плохие вещи произойдут с Ираном", – заявил Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в пятницу, 28 марта, российские войска массированно атаковали Днепр дронами-камикадзе типа Shahed. В городе прогремела серия взрывов, в результате обстрела возникло несколько пожаров: загорелись ресторанный комплекс и жилые дома. Известно о 19 раненых, четыре человека погибли.

А 27 марта Россия атаковала Полтаву "Шахедами". В городе есть попадание в промзону, часть областного центра осталась без света.

В ночь на 28 марта защитники неба Украины отразили очередную российскую атаку, сбив 89 из более 160 беспилотников разных типов, в том числе и "Шахеды". Из-за действий агрессора пострадали Харьковщина, Сумщина, Полтавщина, Днепропетровщина, Одесщина, Николаевщина и Запорожье.

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