"Большая возможность": дочь Орбана с семьей переехала в США

Дочь премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с семьей переехала в Соединенные Штаты. Там Рахель Орбан вместе мужем и детьми будет проживать в период своего обучения.

Видео дня

Об этом сообщает издание Telex. Соответствующий пост также появился на Facebook-странице главы оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадяра.

"Рахель Орбан и Иштван Тиборч со своими детьми и большим количеством чемоданов, сегодня в 16.00 часов (выезжая из Миланского аэропорта) покинули старый континент в сторону нового мира и земли свободы", – говорится в сообщении.

В компании BDPST Group, акционером которой является зять Виктора Орбана, ответили на вопрос венгерского издания Telex, сославшись на предыдущее сообщение Рахель Орбан в Instagram.

"Иштван Тиборч, Рахель Орбан и их дети проведут 2025/2026 учебный год в Соединенных Штатах из-за обучения Рахель Орбан в университете", – ответили в компании.

В начале июля дочь Виктора Орбана сообщила в Instagram, что ее приняли в американский университет, и вместе с мужем, миллиардером и президентом BDPST Group Иштваном Тиборчем, они обдумывают это решение. В посте дочь премьер-министра добавила, что давно мечтала вернуться в США, где почти пятнадцать лет назад проходила семестровое обучение в Бостонском университете.

"Прошло 15 лет с тех пор, как я вернулась из Соединенных Штатов, где провела летний семестр в Бостонском университете. Я уже тогда знала, что хочу когда-нибудь вернуться к учебе в Америке – теперь кажется, что, возможно, время пришло... Берси начинает обучение в сентябре, а меня приняли в американский университет. Это огромная возможность, но также серьезное решение, особенно для матери. Импульс в Соединенных Штатах сейчас особенно силен, конкуренция вдохновляет, и есть много новых знаний, которые я хотела бы использовать позже дома. Цель: научиться, получить опыт, привезти это домой", – написала РахельОрбан.

Напомним, ранее в Венгрии разгорелся скандал вокруг роскошного имения семьи венгерского премьер-министра Виктора Орбана. В городе Гатван нашли недвижимость, стоимость которой составляет не менее 30 млн евро, а на территории растут пальмы, есть несколько бассейнов и бальный зал, а также пасутся зебры. Со своей стороны Орбан назвал роскошный дом с огромной библиотекой и системой подземных ходов "фермой" своего отца.

Как сообщал OBOZ.UA, Виктор Орбан в недавнем своем заявлении подчеркнул, что членство Украины в Евросоюзе не является гарантией безопасности, поэтому связывать интеграцию с военными гарантиями он считает опасным. Однако венгерский премьер выразил заинтересованность в проведении следующего раунда переговоров между Россией и Украиной именно в Венгрии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!