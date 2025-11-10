'Беларусь оставляет за собой право': в Минске пригрозили Литве из-за закрытия границы

После закрытия Литвой пунктов пропуска на границе с Беларусью в последней остались заблокированными более 1100 грузовиков литовских перевозчиков. Минск обвинил Вильнюс в политизированных решениях и пригрозил применить предусмотренные законом меры.

В Министерстве иностранных дел Беларуси задержки и убытки назвали следствием "политизированных и необдуманных решений литовских властей". Также отметили, что грузовики переместили на специально оборудованные стоянки возле пункта пропуска "Котловка".

"Все убытки и задержки – результат политизированных и необдуманных решений литовских властей. Беларусь оставляет за собой право применить все предусмотренные законом меры в отношении транспорта, который остался на территории", – говорится в заявлении МИД Беларуси.

Водителям предоставили возможность выехать из страны до момента открытия границы.

Что предшествовало

27 октября стало известно, что Литва приняла решение на неопределенный срок закрыть границу с соседней страной и сбивать воздушные шары, которые залетают с территории Беларуси. Государственная пограничная служба сообщила о закрытии пограничных пунктов в ответ на повторные запуски шаров.

"Разработан весь план действий по борьбе с незаконным проникновением, и, как известно, на прошлой неделе были задержаны лица, и эти действия будут только усиливаться", – сообщила премьер-министр Инга Ругинене.

Ругинене объяснила, что таким образом Литва посылает сигнал, что ни одна гибридная атака не будет оставаться без ответа, и противодействие им будет строгим.

В течение октября аэропорт Вильнюса по меньшей мере четыре раза прекращал работу из-за появления метеозондов со стороны литовско-беларуской границы.Метеозонды стали одним из самых популярных способов перевозки контрабандных сигарет.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 26 октября в небе над Литвой зафиксировали несколько метеозондов из Беларуси. В результате инцидента Вильнюсский аэропорт закрывали на несколько часов.

