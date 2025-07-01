Блог | Азербайджан мокает россиян мордой в лужу
Здесь Азербайджан, под зонтиком Эрдогана, мокает россиян мордой в лужу. Это тех россиян, которые меняют мировой порядок и воюют то ли с англосаксами, то ли с США, то ли с НАТО, то ли с либеральными геями, захватившими мир. Короче, пока Путин вместе с Китаем собирался управлять миром, что-то произошло.
"Матушка, неужели опять сглотнем"
А как же все начиналось...
Путин: мы подорвем гегемонию Запада. Сейчас страны БРИКС объединятся и покажут всем кузькину мать. Глобальный юг и Россия - это сила.
Страны БРИКС: на этой неделе на саммит в Бразилии не едет товарищ Си, потому что не хочет, и товарищ Пу, потому что не может, потому что товарищ Лула не гарантирует, что товарища Пу не арестует бразильский суд, который уже сажал в тюрьму товарища Лулу
В Бразилию едет товарищ Ромафоса, у которого в стране блэкауты из-за разгильдяйства и коррупции, и товарищ Моди, который очень хочет много американских инвестиций и не очень собирается бороться с Западом.
А товарищ Эрдоган выбрасывает товарища Пу из Сирии и прикрывает Азербайджан, охотно унижающий товарища Пу в Баку.
Ну чо, могучая коалиция Путина, победила коварный Запад?
Хотя да, всегда можно с каким-то африканским людоедом подписать меморнадум о совместной деятельности в космосе.