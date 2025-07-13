Президент Трамп ведет свою страну в непроходимые чащобы торговой войны без шансов ее выиграть. Времена, когда пошлины на импортные товары и комплектующие играли большую роль, ушли в далекое прошлое и сегодня Соединенные Штаты глубоко интегрированы в мировую экономику. Попытка там все перекроить закончится большим фиаско и финансовыми потерями прежде всего для Трампа и Америки. Ссорится с соседями и ближайшими союзниками, как Канада и Мексика, это вообще на грани здравого смысла. Впрочем, ничего удивительного, если Трамп смог обанкротить бизнес, который по определению не может быть банкротом и всегда выигрывает – казино. Надо очень постараться и умудриться, чтобы сделать казино банкротом. Все остальное это как бусинки на ниточке. В международной политике американский президент разбирается чуть получше, чем свинья в апельсинах, однако тоже не очень. В свою первую каденцию Трамп не остановил ни одной войны, заявляя, что если в Крыму прочти все говорят на русском, то он должен быть в россии. Напомню ему, что на Брайтон Бич в Нью-Йорке все тоже говорят на русском и даже вывески магазинов на русском, значит Бруклин надо отдать россии и Аляску в придачу.

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Президент Трамп любит диктаторов. Он в восторге от "народной любви" к лидеру Сев. Кореи Ким Чен Ыну и главе фашиствующей россии Вове Путину. Ему очень хочется, чтобы его также любили в Америке. За свои неполные 80 лет он так и не понял, что Соединенные Штаты это не россия и не Сев. Корея. В этом его большая проблема. Американский народ не заставить никакими путями и способами отказаться от завоеванных свобод и высокого уровня жизни. Это не по зубам никому. Мы ждем промежуточных выборов в Соединенных Штатах 2026 года, когда будет избираться весь Конгресс и одна треть Сената. Учитывая тот немаловажный факт, что теперь Элон Маск не будет заниматься фальсификацией выборов с помощью ИИ в пользу республиканской партии, а будет делать то же самое для своей партии "Америка", то республиканцы имею все шансы потерять большинство в обеих палатах. И Трампу "засветит" опять импичмент.

Америка далеко, а война рядом и каждый день уносит жизни ее бойцов и мирных жителей Украины. Практически каждый день летят на страну БПЛА и ракеты, разрушая и убивая. Это видит Европа и это начинает доходить до Белого дома. Новый Канцлер Германии Фридрих Мерц пришел к давно понятному выводу, - эта война не решается дипломатическим путем и переговорами о мире. В Польше это поняли еще раньше, во Франции и Великобритании почти готовы к таким выводам. Эта война не имеет и военного решения, поскольку яд российской пропаганды отравил половину мозгов граждан страны и теперь там идут на войну не только за деньги, но и за "идею" воевать с "нацизмом в Украине". В этой связи можно уверенно сказать следующее: Пока в Европе не заговорят о неофашизме в России на основании 5 доказанных и неоспоримых признаков фашизма, война будет продолжаться. Российские военнослужащие, как тараканы, будут лезть и лезть в Украину, а их ударные дроны будут продолжать терроризовать гражданское население.

Эту войну можно остановить только двумя параллельными путями: идеологией борьбы с неофашизмом России и экономическим удушьем через жестокие санкции. Президент Зеленский недавно высказался, - "мы лишаем россию будущего". Он сильно ошибается, потому что нельзя лишить того, чего у россии нет. Россия распадется через 2-3 года, вопрос лишь в одном: Сколько еще своих граждан высшая украинская власть положит на полях сражений и в городах ради своего принципа не признавать наличие неофашизма в россии, а называть это рашизмом? Это должны понять и в Европе, но и там консерватизм пока берет вверх. Лидеры стран Европы – успешные политики, но они не философы и не политологи, кто-то должен им объяснить то, что сегодня происходит в россии. После распада россии бывшие россияне останутся у разбитого корыта, для Украины угроза новой агрессии умрет навсегда, однако возникнет другая проблема – кто будет выплачивать репарации Украине и компенсировать все ее потери?