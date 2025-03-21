Аэропорт Лондона 'Хитроу' возобновил работу после масштабного пожара: в чем причина

Британский аэропорт "Хитроу" – самый загруженный аэропорт Европы и пятый по загруженности в мире, начал процесс возобновления работы после пожара на электрической подстанции в пятницу, 21 марта. Огонь вывел из строя электроснабжение, что повлекло закрытие аэродрома на целый день и перебои с авиаперевозками по всему миру.

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Об этом пишет Reuters, ссылаясь на заявление аэропорта. Отмечается, что полноценную работу надеются возобновить уже 22 марта.

"Наши команды без устали работали с момента аварии, чтобы обеспечить быстрое восстановление. Сейчас мы можем безопасно восстановить полеты, уделяя первоочередное внимание репатриации и перемещению самолетов", – говорится в заявлении.

"Хитроу" является одним из главных транспортных центров мира и его остановка нарушила работу многих авиакомпаний. Пожар заставил самолеты перенаправляться в аэропорты по всей Британии и Европе, тогда как многие дальнемагистральные рейсы просто вернулись в пункт отправления.

В аэропорту отметили, что надеются запустить полноценную работу "Хитроу" завтра и скоро предоставят дополнительную информацию.

Пока причина пожара неизвестна. Сотрудники контртеррористической службы займутся расследованием инцидента, учитывая критическую важность инфраструктуры.

Эксперты авиакомпаний отметили, что в последний раз европейские аэропорты испытывали такие масштабные перебои в работе в 2010 году, когда из-за облака пепла в Исландии было отменено около 100 000 рейсов.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 марта лондонский аэропорт "Хитроу" прекратил работу из-за большого пожара на подстанции. Было отменено не менее 1300 рейсов, а пассажиров предупредили держаться подальше от аэропорта.