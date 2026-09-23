164 млн евро посреди океана: испанские спецслужбы перехватили яхту с тоннами кокаина

Испанские правоохранительные органы, занимающиеся борьбой с наркотиками, перехватили посреди Атлантического океана яхту с 2,1 тоннами кокаина на борту. Ориентировочная стоимость груза составила около 164 миллионов евро.

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Об этом сообщило издание BILD. По этому делу арестованы пять подозреваемых.

Что известно

Отмечается, что яхта шла под польским флагом и долгое время находилась под подозрением властей. С того момента, как она отплыла из испанского прибрежного города Росес в июле, за ней велось тайное наблюдение.

В море испанские правоохранители по борьбе с наркотиками отбуксировали яхту и ее незаконный груз на 650 километров до порта Виго.

"На борту они обнаружили 70 мешков кокаина, спрятанных в разных местах по всему судну", – говорится в материале.

Изъятые 2,1 тонны кокаина могли стоить около 164 миллионов евро.

По этому делу были арестованы четверо подозреваемых контрабандистов из Аргентины, Уругвая, Колумбии и Албании. Также одновременно с этим власти испанской Жироны арестовали ещё одного подозреваемого.

Пока неизвестно точное происхождение наркотиков, а также время, когда они были доставлены на борт. Однако следователи считают, что этот случай подпадает под устоявшуюся схему "кокаинового маршрута через Атлантику".

"Контрабандисты используют парусники из Южной Америки для перевозки своих наркогрузов посреди океана. Затем наркотики как можно незаметнее доставляются в Европу", – сообщило издание.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что правоохранители Украины и Болгарии раскрыли международную сеть контрабанды психотропных веществ, которая поставляла опасные вещества на территорию нашего государства и в страны ЕС. Организатора наркотрафика задержали в Болгарии, а его сообщников – в Украине.

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