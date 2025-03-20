Змею-мутанта с ядовитыми клыками обнаружили в парке Австралии: как выглядит 'самая опасная гадюка смерти'

Смотрители зоопарка в Австралийском парке рептилий были в шоке, обнаружив третий смертельный клык у гадюки. К настоящему моменту она находилась у них уже более семи лет.

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Гадюка производит смертоносный нейротоксический яд и считается одним из самых опасных видов змей. Третий клык, расположенный рядом с одним из других двух, слева от пасти змеи, также производит яд. Это означает, что за один укус она выделяет гораздо больше яда, чем обычная гадюка, что делает его еще более смертоносным, пишет Live Science.

"Это то, чего мы никогда раньше не видели. Эта смертельная гадюка была в программе исследования яда около семи лет, но только недавно мы заметили третий клык. Я думал, что со временем он просто отпадет, но через год он все еще есть", – прокомментировал Билли Коллетт, менеджер Австралийского парка рептилий.

Также он добавил, что эта редчайшая змея на самом деле может быть самой опасной смертельной гадюкой в мире. А лишний клык является результатом никогда ранее не виденной мутации.

Австралийский парк рептилий работает уже более 20 лет, и это первая змея с тремя клыками, которую здесь обнаружили.

На данный момент непонятно, почему эта змея имеет три клыка вместо двух, но это может быть связано с процессом замены клыка. Подобно зубам взрослого человека, змеи смерти имеют переменные клыки, растущие позади активных, поэтому, когда клык теряется, новый выдвигается вперед, чтобы занять его место. Это гарантирует, что их клыки остаются острыми и функциональными для впрыска яда.

"Я видел много случаев, когда у гадюки появлялся третий клык, свисающий сбоку и со временем отпадающий, но чтобы все три функционировали одновременно – никогда!", – цитирует The Sun Билли Коллетта. Также менеджер парка добавил, что он теперь нервничает больше, когда нужно собрать яд у этой гадюки для выработки противоядия.

"У гадюки смерти в целом очень гибкие челюсти, и зная, что она имеет два клыка на левой стороне, вы знаете, я очень нервничаю", – говорит он.

Гадюки являются одними из самых ядовитых сухопутных змей в мире, которые производят нейротоксические вещества, способные повлечь за собой паралич, дыхательную недостаточность и в конце концов смерть, если их не лечить. Они также имеют один из самых быстрых ударов в мире, успевая укусить менее чем за десятую долю секунды. До появления противоядия около 60 процентов их укусов были смертельными для людей.

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