Животные называют друг друга по имени? Ученые дали ответ

Люди обращаются друг к другу по имени, а также дают имена домашним животным. Но являются ли имена исключительно человеческой особенностью, или другие живые существа тоже называют друг друга?

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Как пишет издание Live Science, существуют научные исследования, свидетельствующие о том, что некоторые млекопитающие и птицы используют звуковые обозначения для других особей. Однако среди ученых нет единого мнения о том, как именно интерпретировать эти доказательства.

Еще в 1960-х годах исследователи обнаружили, что молодые дельфины-афалины создают индивидуальные уникальные свисты, которые называют персональными автографами. Впоследствии ученые провели серию экспериментов, воспроизводя эти свисты через подводные динамики, и наблюдали за реакцией животных. Дельфины копируют свисты-автографы других особей, чтобы инициировать контакт – подобно тому, как люди используют имена. Они способны распознавать конкретного дельфина по частоте и "форме" звука, независимо от тембра того, кто свистит.

По словам Келли Яакколы, когнитивного психолога из Центра исследования дельфинов во Флориде, эти животные действительно связывают определенные свисты с другими особями и сопоставляют их более символическим образом. Исследования показывают, что дельфины свистят для идентификации друг друга в рамках сложных социальных систем и во время совместной работы.

Благодаря экспериментам по воспроизведению звуков ученые выяснили, что дикие африканские слоны также обращаются друг к другу с помощью специфических вокализаций – низкого рокотания, уникального для каждой особи. Команда опубликовала свои выводы в препринте исследования 2023 года, хотя рецензирование оно еще не прошло.

Майкл Пардо, эколог-бихевиорист из Университета штата Колорадо и ведущий автор исследования, отмечает, что эти звуки несколько напоминают мурлыканье гигантского кота. Когда ученые включали запись с "именем" конкретного слона, тот активнее направлялся к звуку динамика и издавал голосовой сигнал в ответ.

Подобные исследования с воспроизведением аудиозаписей показывают, что панамские попугаи-воробьи – вид мелких птиц из Южной и Центральной Америки – также используют голосовые метки для своих сородичей. Изучение птиц в неволе помогает лучше понять их способность усваивать такие обозначения. Опрос среди владельцев попугаев показал, что примерно половина из 800 исследуемых птиц использовала звуковые названия для людей и животных, переняв их от хозяев.

Лорин Бенедикт, биолог из Университета Северного Колорадо и ведущий автор этого опроса, отмечает: попугаи прекрасно улавливают человеческие слова и точно знают, когда их уместно употреблять, хотя и не обязательно понимают их в контексте человеческой речи. Один из участников опроса рассказал, что его попугай поправляет людей, если его зовут чужим именем. Другие хозяева отмечали, что птицы безошибочно называют по именам всех членов семьи и собак. Впрочем, в дикой природе такое поведение выглядит иначе, поэтому необходимы дополнительные исследования, чтобы выяснить, действительно ли панамские попугаи-воробьи понимают концепцию имен и дают ли они их друг другу самостоятельно.

Как определить, что такое имя

Утверждать, что звуковая метка животного является именем в человеческом понимании – то есть конкретным символическим обозначением, закрепленным за особью, – довольно сложно. Одно из исследований игрунок свидетельствует об использовании ими голосовых обозначений. Во время аудиоэкспериментов ученые заметили, что эти обезьяны адресовали определенные звуки конкретным особям, научившись этому в семье. Однако Келли Яаккола в своём научном ответе подвергла это сомнению: крики идентифицировались правильно лишь в 16-61 % случаев. По ее мнению, игрунки могли просто имитировать звуки друг друга. При этом она подчеркивает, что нельзя обобщать результаты сразу для всех видов, ведь ситуация со слонами кардинально отличается от истории с игрунками или попугаями.

В июле 2026 года Яаккола вместе с коллегами предложила три базовых критерия, единых для всех видов: индивидуальная адресованность (сигнал предназначен только для одной особи), символическое представление (имя в сознании животного обозначает конкретного индивида) и общее значение (как минимум две особи связывают это имя с конкретным субъектом). Применив эти критерии к имеющимся данным, Яаккола пришла к выводу: наиболее убедительные доказательства использования имен демонстрируют афалины. А вот в отношении слонов, попугаев и игрунок необходимы дополнительные исследования именно в области символического восприятия. Ученая подчеркивает, что называть какой-то звук именем – это серьезное заявление, поэтому целью команды было создать единую систему для более тщательного изучения этого вопроса.

Зачем животным имена

Виды, которые потенциально используют аналоги имен, обладают несколькими общими чертами: они способны изучать новые звуки и отличаются чрезвычайно высоким уровнем социальности. По словам Пардо, имена пригождаются в животных сообществах, которые периодически распадаются на более мелкие группы, из-за чего особи часто теряют друг друга из виду.

Поскольку такое поведение наблюдается в совершенно разных эволюционных линиях, оно могло возникать независимо друг от друга несколько раз. Это дает ученым понимание того, как развивалась речь под влиянием социального давления.

Выясняя, называют ли животные друг друга по имени, исследователи изучают когнитивные способности, необходимые для абстрактного представления о других. Для людей имена являются важной частью индивидуальности и осознания собственного "я". Если у животных есть имена и они реагируют на них, это свидетельствует о наличии у них ощущения себя и понимания уникальности других насекомых или млекопитающих.

Яаккола уточняет: хотя доказать наличие имен в дикой природе сложно, она не исключает этого окончательно – просто имеющихся данных пока недостаточно. Пардо соглашается, что нужно больше фактов, но предполагает, что многие животные на самом деле могут называть друг друга по имени. Бабуины, жирафы, вороны также живут в постоянно перегруппировывающихся сообществах. И хотя в их отношении доказательств пока нет, при наличии способности к вокальному обучению такое явление может оказаться гораздо более распространенным, чем считалось ранее.

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