Земля 720 млн лет назад стала снежным шаром: почему так резко изменился климат

Наблюдая за глобальным изменением климата, которое происходит сейчас, мы закономерно тревожимся. Однако наша планета переживала уже не один климатический катаклизм, и один такой смогли достаточно подробно описать ученые.

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Как пишет издание IFL Science, примерно 720 миллионов лет назад (плюс-минус пару десятков миллионов) Земля погрузилась в одно из самых экстремальных климатических явлений в своей истории. В несколько этапов планета превратилась в гигантский снежный шар. Лед покрывал ее от полюса до полюса и продолжалось это миллионы лет.

Что именно вызвало это катастрофическое похолодание, давно вызывает споры у исследователей, но новое исследование, как утверждается, выявило вероятного подозреваемого. Им оказался древний вулкан, погребенный в канадской Арктике.

Когда происходят подобные масштабные события, полностью меняющие планету, часто виновниками являются вулканы, падение метеоритов и сдвиг орбиты Земли. Некоторые ученые ранее утверждали, что падение астероида могло стать причиной глобального замерзания 720 миллионов лет назад. Предполагали, что в результате столкновения в атмосферу попало огромное количество пыли и аэрозолей, которые заблокировали солнечный свет и резко охладили планету. Однако убедительных доказательств того, что подобное столкновение произошло примерно в это время, нет.

В новом исследовании ученые Гарвардского университета возвращаются к идее, что в снежный шар Землю превратила именно вулканическая активность. Этот период известен как Стертское оледенение периода криогения.

Исследователи указывают на Великую магматическую провинцию Франклина – гигантскую геологическую формацию в канадской Арктике и северо-западной Гренландии, как на причину этого катастрофического события. Большое извержение этой формации произошло примерно в начале периода оледенения.

Используя климатические модели и моделирование химического выветривания, исследователи продемонстрировали, что извержение формации Франклина, возможно, обнажило огромные объемы свежей силикатной породы. По мере выветривания и эрозии эти породы вступали в химическую реакцию с углекислым газом в атмосфере, фактически "высасывая" его и сохраняя в твердых минералах. Из-за уменьшения количества углерода, удерживающего тепло в атмосфере, климат Земли сильно охладился.

Однако только 10% симуляций показали достаточное охлаждение после извержений Франклина, чтобы спровоцировать Землю-снежок в нужном временном интервале. Это не означает, что такая цепочка событий невозможна, но предполагает, что теория работает только при определенных условиях, когда совпадает сразу много переменных.

В исследовании говорится, что одним из важнейших факторов является то, что непосредственно перед глобальным обледенением на планете уже был относительно прохладный климат. В более поздние времена модели показывают, что вулканические события вокруг Франклина не спровоцировали глобального ледникового периода, поскольку климат планеты был теплее. Аналогично, более теплые периоды могли способствовать развитию большего количества растений, которые могли бы покрыть землю и замедлить скорость эрозии.

Это далеко не первое исследование, которое предполагает, что большая магматическая провинция Франклина и выветривание силикатных пород были связаны с этим периодом резкого похолодания климата. Тем не менее, мы еще многого не знаем о Земле-снежок Мы до сих пор не знаем точно, когда именно это произошло, как долго длилось и почему закончилось. Однако очевидно, что этот период аномальных температур остается одним из самых экстремальных и загадочных климатических эпизодов в долгой истории Земли.

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