Вряд ли доживет до конца года: самый большой айсберг в мире раскалывается на куски

A23a, который ученые считают крупнейшим в мире айсбергом, уже приближается к концу своей жизни. Он раскалывается на куски и ученые предполагают, что айсберг прекратит существование до конца текущей осени.

Видео дня

Так считают исследователи из Университета Колорадо. Такие разрушения айсбергов происходили и раньше, но "каждый раз это большое и зрелищное событие", уверяют они.

Айсберг A23a откололся от края Антарктиды 40 лет назад. В то время он был вдвое больше Лондона и имел вес примерно в триллион тонн.

Долгие годы A23a оставался сцепленным с морским дном, но в 2020 году он начал движение. К тому времени его площадь составляла чуть менее 4 тыс. км².

Что происходит с А23а

Сейчас А23а начинает раскалываться на отдельные обломки и вряд ли доживет даже до конца ноября.

"Он все еще достаточно толстый, но гораздо тоньше, чем был, когда покинул континент. И поэтому теперь его сверху омывают длиннопериодные волны и приливы, которые проносятся по всей его территории. Вода находит слабые места в айсберге, и его куски откалываются", – объяснил исследователь из Университета Колорадо Тед Скамбос.

По его словам, А23а "отнесло так далеко на север, что он оказалось в месте, где айсберги такого размера не могут выжить.

Исследователь уверяет, что "это часть нормального жизненного цикла айсбергов" и "происходит уже тысячи лет". То есть, это не является следствием изменения климата.

Что предшествовало

А23а откололся от антарктического шельфового ледника Фильхнер-Ренне в 1986 году. Процесс шел вдоль массивной трещины, которую ученые заметили еще за несколько десятилетий до того и назвали "Большой пропастью". После этого айсберг около трех с половиной десятилетий находился рядом, потому что сцепился с морским дном.

В 2020 году он отцепился и начал дрейфовать на север.

В августе прошлого года А23а снова застрял, попав в "колонну Тейлора", движущуюся воронку в океане. В марте он сел на мель неподалеку от побережья Южной Джорджии.

Ученые говорят, что разрушение айсберга ускорилось, и уже к концу сезона А23а "распадется на обломки, которые поплывут дальше на север".

Как сообщал OBOZ.UA, ученые оказались перед космической загадкой, которую не могут объяснить уже почти два десятилетия. Во время экспериментальных полетов над Антарктидой прибор ANITA зафиксировал необычные сигналы из глубины ледников. Эти радиоимпульсы выглядели так, будто они не падали из космоса, а наоборот – исходили изнутри Земли.

Также предлагаем взглянуть на ледник с "человеческим лицом", который был обнаружен в Антарктиде.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.