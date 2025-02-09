Ледник со зловещим человеческим лицом заметили в Антарктиде: что не так с вирусными фото

В Антарктиде среди снега был замечен ледник со зловещим человеческим лицом. "Пришельца" увидел сотрудник службы Google Earth, опубликованные им фотографии сразу стали вирусными.

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Однако в NASA успокаивают всех приверженцев инопланетных явлений. Ученые объясняют жуткие фото психологическим феноменом, пишет DailyMail.

Спутниковое изображение с Южного полюса, уже появлявшееся в сети в 2019 году, повторно было опубликовано на странице r/strangeearth Reddit. На этот раз фотография вызвала волну вопросов, поскольку многие зрители разглядели на нем страшное лицо с полузакрытыми глазами, носом и ртом, выныряющим из-под снега.

Некоторые пользователи социальных сетей поспешили сравнить это лицо с Мегатроном, персонажем фильма "Трансформеры". А теоретики заговора утверждают, что странное лицо является доказательством скрытой цивилизации – возможно, инопланетного происхождения – живущего под антарктическим льдом.

Но все эти предположения отвергают ученые. По данным NASA, это психологический феномен, заставляющий людей видеть лицо в случайных объектах, где их нет, например в облаках, скалах и несвязанных объектах.

Ученые отмечают, что это форма апофении, когда люди видят шаблоны или связи в случайных, несвязанных данных. И советуют внимательнее присмотреться к фотографии, которую можно найти на Google Maps по координатам 72°00'36.0"S 168°34'40.0"E.

Похожие обсуждения шли в сети, когда NASA опубликовало фото с Марса, на котором многие фантазеры тоже разглядели жуткое лицо пришельца. Но и тогда подобные заявления не подтверждены научными доказательствами.

OBOZ.UA ранее писал, что лицо на Марсе запустило теорию заговора, но научное объяснение не сделало его менее странным.

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