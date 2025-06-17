Ученые обнаружили странные радиосигналы, поступающие из глубин ледников Антарктиды

Ученые оказались перед космической загадкой, которую не могут объяснить уже почти два десятилетия. Во время экспериментальных полетов над Антарктидой прибор ANITA (Антарктическая импульсная переходная антенна) зафиксировал необычные сигналы из глубины ледников. Эти радиоимпульсы выглядели так, будто они не падали из космоса, а наоборот - исходили изнутри Земли.

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Такое наблюдение вызвало немало вопросов, ведь стандартные физические модели не дают четких ответов. Исследователи подозревали, что причиной могут быть нейтрино - неуловимые частицы, проникающие сквозь любую материю. Однако дальнейшие исследования заставляют сомневаться в этом предположении.

В 2006 и 2014 годах устройство зафиксировало радиоволны, которые поднимались из глубины Антарктиды под необычным углом.

Обнаружены странные радиосигналы, исходящие из глубин антарктического льда

ANITA, подвешенная на воздушном шаре, была разработана для фиксации радиосигналов от космических лучей, которые падают на Землю сверху. Но неожиданно она уловила сигналы, исходившие снизу, будто из глубины антарктического льда. Радиоволны поступали под углом в 30 градусов ниже горизонта, что выглядело как зеркальное отражение ожидаемых космических импульсов.

Нейтрино - "частицы-призраки" - были первыми кандидатами на объяснение, но все оказалось сложнее.

Тау-нейтрино способны проходить сквозь планету и порой образовывать радиосигналы, которые можно обнаружить. Но крутой угол, с которого поступали импульсы, и отсутствие соответствующих астрономических событий в 2006 году не позволяют уверенно назвать нейтрино источником сигналов. К тому же вероятность того, что нейтрино прошло сквозь земную мантию и взаимодействовало именно на выходе - чрезвычайно мала.

Анализ независимых наблюдений не выявил аналогичных сигналов, что усиливает загадочность феномена. Результаты были опубликованы в журнале Physical Review Letters.

Чтобы проверить результаты ANITA, ученые обратились к данным обсерватории Пьера Оже в Аргентине, которая также регистрирует космические частицы. Команда сравнила сигналы ANITA с данными обсерватории за 14 лет. В результате не обнаружено никаких подобных событий, что позволяет исключить стандартное нейтринное объяснение.

ANITA уже завершила работу после последнего полета в 2016 году. Сейчас исследователи возлагают большие надежды на новый проект - PUEO (Payload for Ultrahigh Energy Observations), который продолжит наблюдения над Антарктикой. Устройство будет иметь лучшую чувствительность, что позволит обнаруживать больше сигналов и, возможно, понять их происхождение.

В науке отсутствие результата - это тоже ответ. Несовпадение с теорией заставляет пересматривать фундаментальные предположения о частицах высоких энергий. Ученые считают, что сигнал мог быть проявлением неизвестной до сих пор частицы или совсем другого физического явления, которое мы еще не понимаем.

OBOZ.UA предлагает взглянуть на ледник с "человеческим лицом", который был обнаружен в Антарктиде.

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