'Винное состязание' богов: в Израиле нашли мраморный саркофаг римского периода. Фото

В прибрежной Кесарии, одном из ключевых археологических центров Израиля, сделано открытие, которое уже называют сенсационным. Во время плановых раскопок на песчаной дюне за пределами древнего города археологи обнаружили мраморный саркофаг римского периода, украшенный уникальным рельефом. Центральная сцена, вырезанная на его боковой стенке, изображает мифологическое "винное состязание" между богом вина Бахусом (Дионисом) и могущественным героем Геркулесом (Гераклом).

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О находке сообщило издание Vesty Israel. Это первый подобный саркофаг, найденный в этом регионе, содержащий столь детализированную сцену мифического соперничества двух иконических фигур античности.

Археологи Нохар Шахар и Шани Амит из Управления древностей вспоминают что наткнулись на уникальную находку случайно.

"Это было, как в кино! Мы начали снимать мягкий песок, и вдруг появился мраморный край. Все замерли. И с каждым движением лопаты перед нами возникал новый фрагмент – рельефы с животными, богами, деревьями. Наибольшее впечатление произвела сцена, где Геркулес лежит на львиной шкуре с бокалом в руке – очевидно, не выдержал соревнования с Бахусом!" – отмечали исследователи.

По словам археологов, саркофаг был обнаружен вне городских стен Кесарии, что дает основания предполагать: некрополь или богатые жилые кварталы простирались дальше, чем считалось ранее.

Сам саркофаг, изготовленный из белого мрамора, вероятно, был импортирован – возможно, из Малой Азии или Греции – и принадлежал высокопоставленному гражданину Римской империи, похороненному во II–III веках нашей эры.

Фрагменты были переданы в реставрационные лаборатории, где ими занимаются специалисты: Габриэль Соломон, Илья Алмановский, Гедам Вочепо и архитектор Идо Розенталь. После долгой и деликатной работы перед исследователями открылась полная композиция.

В центре стоит Бахус, окруженный менадами, сатирами, Паном (Фавном), богом Меркурием (Гермесом), а также тиграми и львами. Все – в динамике, жизни, винном угаре, который контрастирует с побежденным Геркулесом.

Саркофаг не только эстетичен, но и глубоко символичен. По словам исследователей, пиршественное соревнование богов, изображенное на саркофаге, не является просто веселой сценой. В контексте погребения оно превращается в метафору перехода в загробный мир, где радость, вино и танец – не символы жизни, а обряды перехода, освобождения души.

Генеральный директор Управления древностей Эли Эскозидо назвал находку "зеркалом в мир представлений и верований древних римлян".

"Этот саркофаг дает нам взгляд на смерть не как на конец, а как на переход – с большим количеством вина, музыки и символов. Мы работаем над тем, чтобы сделать такие находки доступными для широкой общественности", – отметил он.

После завершения консервационных работ саркофаг планируют выставить в музее Кесарии, где уже представлено несколько подобных артефактов, в частности саркофаг с барельефом бога сна Гипноса.

Отмечается, что, 12 июня в музее Эрец-Исраэль в Тель-Авиве состоится специальная лекция в рамках конференции "Пир" (Ха-миште), организованной Управлением древностей в сотрудничестве с Тель-Авивским и Бар-Иланским университетами.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во время раскопок в древнем турецком городе Диярбакыр археологи сделали беспрецедентное открытие. На участке между наблюдательной башней знаменитых оборонительных стен города и церковью Святого Георгия случайно нашелся саркофаг римской эпохи.

Интриги добавляет то, что на боку саркофага был вырезан мальтийский крест, который хорошо сохранился. Этот религиозный символ ассоциируется со средневековым христианством и крестовыми походами, хотя на самом деле его история уходит гораздо глубже. Крест необычен тем, что имеет шесть сторон, тогда как большинство версий мальтийского креста имеют либо восемь, либо четыре стороны.

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