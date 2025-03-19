Весна, птицы, романтика: в Черкассах зафиксировали 'французский поцелуй' диких голубей

В воздухе по полной уже чувствуется дыхание весны. Просыпается вся природа: зеленеют сады, встречая первые цветы, а животные и птицы ищут себе пару для продолжения рода.

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Одну из таких милых пернатых парочек подсмотрел фотограф из Черкасс Александр Резник. Фото "французского поцелуя" диких лесных голубей мужчина опубликовал на странице "Птицы Украины" в сети Facebook.

"Потому что весна", - прокомментировала милое фото одна из комментаторов страницы.

"Еще один фильм о птичьей любви", – написала другая

"Так хорошо, спасибо за прекрасное фото", – добавила третья комментаторка.

Дикий голубь, который называется вяхирь, самый большой из обитающих в Европе лесных голубей, пишет Википедия.

По словам орнитологов, с наступлением гнездового периода, который стартует в марте, самец, желая привлечь внимание противоположного пола, громко воркует и показывает летные способности.

Самка, принявшая ухаживание, вместе с избранником выполняет еще один ритуал. Во время него припутники касаются друг друга клювами и чистят перышки.

Когда пара сошлась, она обустраивает место для гнездования, говорят биологи. Обычно лесные голуби выбирают густые кроны деревьев. Интересно, что часто для высиживания припутных яиц используют старые гнезда сорок или ворон.

Самка откладывает 2 белых яйца, которые родители насиживают вместе. И через 15-17 дней из яиц вылупляются птенцы.

Интересно, что родители кормят новорожденных особым веществом – "голубиным молоком", которое образуется в зобу взрослых птиц. Птенцы "пьют молоко", глубоко погружая клюв в зоб одного из родителей. А через несколько дней уже начинают привыкать к привычной для пернатых еде.

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