В мире катастрофа с кораллами: более 84% уже пострадали

Коралловые рифы переживают непростые времена. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), более 84% коралловых рифов в мире уже испытали влияние температур, вызывающих обесцвечивание.

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Это величайший масштаб распространения подобного явления за всю историю наблюдений. Детальнее о катастрофе с кораллами рассказало издание Washington Post.

Глобальный кризис обесцвечивания кораллов

Событие, продолжающееся с 1 января 2023 года, приобрело глобальный характер – обесцвечивание зафиксировано по меньшей мере в 83 странах и территориях. В пострадавшие регионы входят Флорида-Кис, Большой Барьерный риф Австралии, побережье Фиджи и многие другие тропические районы.

Это четвертое зарегистрированное глобальное событие такого масштаба. Предыдущие имели место в 1998, 2010 и между 2014-2017 годами, но нынешняя уже превысила все известные по количеству пораженных рифов и быстроте распространения.

Что такое обесцвечивание кораллов и чем оно опасно

Обесцвечивание возникает, когда кораллы под действием теплового стресса выталкивают симбиотические водоросли (зооксантели), обеспечивающие им питание и цвет. Без этих водорослей коралл становится белым и теряет жизнеспособность. Если стресс длится несколько недель, коралл может погибнуть.

В 2023 году температура океанов достигла исторических максимумов, и некоторые из рифов, в частности во Флориде, испытали настолько стремительное обесцвечивание, что ткань кораллов отслоилась от скелета еще до полной потери цвета.

Новая шкала обесцвечивания и угроза вымирания

В ответ на ситуацию NOAA представило новую шкалу предупреждения, охватывающую 5 уровней – от незначительного обесцвечивания до уровня 5, предусматривающего массовую смертность кораллов. Ученые отмечают, что обесцвечивание начинается после 4 недель повышения температуры на 1°C выше средней летней нормы.

Повышение температуры океана – не единственная проблема. Окисление океанов затрудняет восстановление рифов, растворяет известняковые скелеты кораллов и тормозит их рост.

Что теряет мир вместе с кораллами

Коралловые рифы поддерживают до трети всего морского биоразнообразия. Они служат убежищем и местом размножения для множества морских существ. Кроме того:

Они защищают берега от штормов и наводнений, выступая как естественный барьер.

Обеспечивают продовольственными ресурсами сотни миллионов людей.

Ежегодно генерируют миллиарды долларов для мировой экономики через туризм, рыболовство и экосистемные услуги.

По словам профессора Йорга Виденманна из Университета Саутгемптона, потеря кораллов означает "потерю основы для существования десятков тысяч видов".

Могут ли кораллы восстановиться

Хотя ситуация выглядит критичной, ученые не теряют надежды. Эколог NOAA Дерек Манцелло отмечает: современный кризис – не конец, а вызов, побуждающий искать новые подходы к сохранению кораллов, от внедрения инновационных методов культивации до восстановления рифов.

"Кораллы пережили массовое вымирание 65 миллионов лет назад. Если мы снизим потепление океанов, у них еще есть шанс", – отметил Виденманн.

Что можно сделать уже сегодня

По словам ученых, единственный способ остановить масштабное уничтожение кораллов – это уменьшить выбросы парниковых газов. Если тенденция глобального потепления продолжится, практически все среды коралловых рифов могут исчезнуть к 2100 году.

Как нужно действовать:

сократить сжигание ископаемого топлива;

защищать прибрежные экосистемы;

уменьшать локальное загрязнение воды;

поддерживать научные инициативы и природоохранные программы.

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