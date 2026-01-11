Имеет всего 13 букв: интересные факты о гавайском языке, которые мало кто знает

Гавайский язык часто кажется загадочным даже тем, кто слышал его десятки раз. Он полон необычных знаков, длинных слов и мягкого, почти песенного звучания. За этой экзотикой скрывается чрезвычайно точная и логичная система.

Гавайский язык – один из самых лаконичных в мире, но одновременно один из самых глубоких по содержанию. Детали рассказало издание IflScience.

Алфавит из 13 букв

Гавайский язык имеет всего 13 букв, что делает его одним из языков с самым коротким алфавитом в мире. Для сравнения: рекорд принадлежит языку ротокас в Папуа–Новой Гвинее, где используется всего 12 букв.

Алфавит гавайского состоит из 5 гласных (A, E, I, O, U) и 8 согласных (H, K, L, M, N, P, W и ʻokina). ʻOkina (ʻ) – это не просто апостроф, а полноценный звук, так называемый гортанный смычок. Он обозначает четкую паузу между звуками, подобную той, что звучит в восклицании "о-о". Произносится он как короткая остановка воздуха в голосовых связках.

Кроме ʻokina, в гавайском используется kahakō – черточка над гласной (¯), которая удлиняет звук и может полностью изменить значение слова.

Один звук – десятки значений

Само сочетание ʻokina и kahakō создает невероятную языковую гибкость. Например:

aʻa – "корень";

ʻaʻa – "отваживаться, бросать вызов";

ʻaʻā – "печь" или название острой, ломаной скамьи.

Это означает, что одна и та же комбинация букв может нести кардинально разные смыслы в зависимости от знаков и произношения.

Даже хорошо знакомое слово aloha имеет значительно более глубокое значение, чем просто "привет" или "добро пожаловать". Лингвисты описывают его как сочетание любви, сочувствия, доброжелательности, уважения и ощущения связи между людьми и миром.

Длинные слова, которые только кажутся сложными

Названия в гавайском часто пугают длиной, но не сложностью. Например, Kūkamāhuākea – название равнины с паровыми жерлами у подножия вулкана Kīlauea. Хотя слово выглядит громоздким, оно состоит из тех же базовых букв и легко делится на слоги: Kū-ka-mā-hu-ā-ke-a.

Запрет гавайского языка

Гавайский язык принадлежит к австронезийской языковой семье, в частности к восточнополинезийским языкам. Это логично, ведь Гавайи были заселены полинезийскими мореплавателями, вероятно с Маркизских островов, примерно 800–1000 лет назад (а возможно, и раньше).

На протяжении большей части своей истории гавайский существовал исключительно в устной форме. Лишь в начале XIX века кальвинистские миссионеры зафиксировали его на письме, использовав латинский алфавит и добавив специальные знаки, чтобы передать звуки, для которых в европейских языках не существовало соответствий.

После свержения гавайской монархии в 1893 году новая власть начала систематически вытеснять коренной язык. Его запретили в образовании, администрации и публичной жизни. К 1980-м годам, по оценкам ЮНЕСКО, гавайским свободно владели менее 50 детей.

Возрождение языка

Сегодня гавайский язык переживает настоящее возрождение. Он имеет официальный статус в штате Гавайи, его изучают в университетах, используют в медиа, школах, культурных программах и семейном общении. Тысячи молодых гавайцев снова осваивают язык своих предков.

